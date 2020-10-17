Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına Türkiye'den sert tepki: Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak
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Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına Türkiye'den sert tepki: Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak

17.10.2020 01:32 | Son Güncelleme: 17.10.2020 01:40

Ermenistan'ın Azerbaycan'a düzenlediği füze saldırısına Türkiye'den ilk tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak" dedi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine düzenlediği füze saldırılarına siyasilerden de arka arkaya tepkiler geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine saldırılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Can Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur. Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir."

"ERMENİSTAN TERÖR DEVLETİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ermenistan'ın düzenlediği saldırıya ilişkin, "Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz. Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısına Türkiye'den sert tepki: Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak

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