Ermenistan için 1000 dolara Karabağ'da savaşan PKK'lı teröristler için Halep'te tören düzenlendi

30 yıllık Ermenistan işgalini 44 günlük bir harekatla sonlandıran Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer kazandı. Azerbaycan ordusu Ermenistan askerlerinin yanı sıra aylık 1000 dolar ve Ermenistan vatandaşlığı sözü ile Ermenistan için savaşan PKK'lılara karşı da savaştı.

HALEP'TE TÖREN YAPTILAR

Savaşın ve bölgede devam eden ufak çatışmaların sona ermesi sonrasında, Azerbaycan'a karşı Suriye'den gelerek Ermenistan'ın yanında savaşan PKK'lılar için dün Halep'te cenaze töreni düzenlendi.

AYİN DÜZENLENDİ

Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusunda savaşan 30 PKK'lın cesedi Suriye'de Halep'e getirilerek gömüldü. Cenaze töreninde PKK'lılar için ayin düzenlendi.

1000 DOLAR KARŞILIĞINDA ERMENİSTAN SAFLARINDA SAVAŞTILAR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri en ön safta kullandığını söylemişti.

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan da PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmiş, bu teröristlerin 1000 dolar maaş aldıklarını açıklamıştı.