Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedariğine 6 ay yasak
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Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedariğine 6 ay yasak

31.12.2020 17:28 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:22
Ermenistan'dan Türk ürünlerinin tedariğine 6 ay yasak

Ermenistan'ın Türk ürünleri alımını altı ay için yasaklama kararı yürürlüğe girdi. Söz konusu karar, Türkiye'nin Karabağ'da Azerbaycan'a estek vermesi nedeniyle alınmıştı.

Ermenistan hükümeti, Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından Türk ürünlerinin ülkeye girişinin 6 ay yasaklanmasına karar verdi.

GÜVENLİK BAHANE EDİLDİ

Erivan hükümetinden yapılan açıklamada, "Türk ürünlerinin ülkeye girişinin yasaklanması, her şeyden önce güvenlik nedeniyle, Türkiye'nin Karabağ'da yaşananlardaki rolü sebebiyle alınmış bir karardır" denildi.

Öte yandan, Karabağ'da eylül sonunda başlayan şiddetli çatışmalar boyunca Türkiye Azerbaycan'ın yanında yer almıştı. Son yıllarda görülenlerin en şiddetlisi olan çatışmalar, Ermenistan'ın Karabağ'da kontrol ettiği bazı bölgeleri Azerbaycan'a bırakmasını içeren anlaşma ile kasım ayında sona erdi. Karabağ'daki tarafların anlaşmasında Rusya arabuluculuk rolü üstlenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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