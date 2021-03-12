Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı
12.03.2021 17:04 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:35
Siyasi krizin hüküm sürdüğü Ermenistan'da Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sarkisyan'ın tedavisinin sürdüğü belirtilirken, hayati tehlikesinin olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.
Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan yenilgiyle çıkan ve ateşkes anlaşmasını imzalayan Ermenistan'da Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Interfax ajansı, Sarkisyan'ın hastanede tedavi gördüğünü aktardı.