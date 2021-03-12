Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı

12.03.2021 17:04 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:35

Siyasi krizin hüküm sürdüğü Ermenistan'da Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sarkisyan'ın tedavisinin sürdüğü belirtilirken, hayati tehlikesinin olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan yenilgiyle çıkan ve ateşkes anlaşmasını imzalayan Ermenistan'da Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Interfax ajansı, Sarkisyan'ın hastanede tedavi gördüğünü aktardı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı
Haber Yorumları (1)
MRT BZDĞL: geber umumda değilsin
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Murat Balcı Ayşegül Çınar Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Caner Erkin Ali Şansalan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 18:09:18. #1.15#
title