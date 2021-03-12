Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan hastaneye kaldırıldı

Siyasi krizin hüküm sürdüğü Ermenistan'da Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sarkisyan'ın tedavisinin sürdüğü belirtilirken, hayati tehlikesinin olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.