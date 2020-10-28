Ermenistan Berde'yi vurdu: 13 ölü
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Ermenistan Berde'yi vurdu: 13 ölü

28.10.2020 14:20 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:24
Ermenistan Berde'yi vurdu: 13 ölü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın füze saldırında 13 sivilin öldüğünü açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın füze saldırında 13 sivilin öldüğünü açıkladı.

Bakanlık açıklamasında ateşkesi ihlal eden Ermeni silahlı kuvvetlerinin Berde kentine füzel saldırısında bulunduğunu ve an itibariyle en az 13 sivilin öldüğünü belirtti. Bakanlık açıklamasında "Şu an itibariyle en az 13 sivil öldü ve çok sayıda sivil yaralandı! Bu insanlığa karşı suçtur!" dedi. 


Ermenistan Berde'yi vurdu: 13 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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