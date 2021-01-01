Ermenistan Başbakanı Paşinyan alay konusu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ermenistan Başbakanı Paşinyan alay konusu oldu

01.01.2021 17:12 | Son Güncelleme: 01.01.2021 17:16
Ermenistan Başbakanı Paşinyan alay konusu oldu

Azerbaycan tarafından hezimete uğradıktan sonra ülkesinde istenmeyen kişi ilan edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türk ürünlerinin ülkeye girişini 6 ay yasaklama kararına ilşkin " Türkiye pazarı sarsılmış durumda.

Azerbaycan tarafından hezimete uğradıktan sonra ülkesinde istenmeyen kişi ilan edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türk ürünlerinin ülkeye girişini 6 ay yasaklama kararına ilşkin " Türkiye pazarı sarsılmış durumda.Eğer Azerbaycan'a destek vermekten vazgeçerlerse kararımızı tekrar gözden geçiririz" ifadesi sosyal medyada alay konusu oldu.

Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından aldığı büyük yenilgi sonrası Ermenistan'da hain ilan edilen Başbakan Nikol Paşinyan, Yeni Yıl mesajı yayınlayarak, halka seslendi. Paşinyan'ın Türk ürünlerinin ülkeye girişini 6 ay yasaklama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.  "Türkiye'ye 6 ay geçerli olacak şekilde ağır yaptırımlar uyguladık" diyen Paşinyan, "Bu kararımız ile Türkiye pazarı sarsılmış durumda.Eğer Azerbaycan'a destek vermekten vazgeçerlerse kararımızı tekrar gözden geçiririz" ifadelerini kullandı. Paşinyan'ın açıklamaları sosyal medyada alay konusu oldu.

YENİLGİ SONRASI TÜRK ÜRÜNLERİNE YASAKLAMA

Ermenistan hükümeti, Azerbaycan karşısında aldığı yenilginin ardından Türk ürünlerinin ülkeye girişinin 6 ay yasaklanmasına karar vermişti. Erivan hükümetinden yapılan açıklamada, "Türk ürünlerinin ülkeye girişinin yasaklanması, her şeyden önce güvenlik nedeniyle, Türkiye'nin Karabağ'da yaşananlardaki rolü sebebiyle alınmış bir karardır" ifadelerini kullanmıştı


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Arda Turan Ryan Babel Ersun Yanal Abdullah Avcı Arda Kardeşler
Tüm Haberler Adana Yılbaşı Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan Başbakanı Paşinyan alay konusu oldu - Haberler Dünya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 17:19:54. #1.15#
title