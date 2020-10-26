Ermenistan ateşkes ihlallerini sürdürerek Terter'e ateş açtı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Ermenistan'ın insani ateşkes ihlallerini sürdürerek, Terter bölgesine ateş açtığını açıkladı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda bu sabah yerel saatle 08.00'de "geçici insani ateşkes" ilan edilmişti. Ermenistan, ateşkesin ilk dakikalarında ateşkesi ihlal etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermeni Silahlı Kuvvetleri, insani ateşkesi büyük ölçüde ihlal ederek, Terter şehrini topçu ve füzelerle bombalıyor. Saat 08.00'den bu yana Azerbaycan şehirlerine 200'den fazla top atışı yapıldı. Ermenistan'ın insani ateşkesi kabulü sadece ikiyüzlülük" ifadelerini kullandı.

ÇOK NAMLULU ROKETATAR SİSTEMİ KULLANILDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ermenistan ordusunun yerel saatle 18.15'te Smerç tipi çok namlulu roketatar sistemiyle Terter şehrine ateş açtığı belirtildi.

BİRÇOK BÖLGEYE ATEŞ AÇILDI

Öte yandan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın bu sabah yerel saatle 08.05'te insani ateşkesi ihlal ederek Laçin'e bağlı Safiyan köyünde bulunan Azerbaycan ordusu birliklerine ateş açtığını bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı