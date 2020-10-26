Ermenistan ateşkes ihlallerini sürdürerek Terter'e ateş açtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ermenistan ateşkes ihlallerini sürdürerek Terter'e ateş açtı

26.10.2020 18:24 | Son Güncelleme: 26.10.2020 20:15

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Ermenistan'ın insani ateşkes ihlallerini sürdürerek, Terter bölgesine ateş açtığını açıkladı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında ABD'nin arabuluculuğunda bu sabah yerel saatle 08.00'de "geçici insani ateşkes" ilan edilmişti. Ermenistan, ateşkesin ilk dakikalarında ateşkesi ihlal etmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermeni Silahlı Kuvvetleri, insani ateşkesi büyük ölçüde ihlal ederek, Terter şehrini topçu ve füzelerle bombalıyor. Saat 08.00'den bu yana Azerbaycan şehirlerine 200'den fazla top atışı yapıldı. Ermenistan'ın insani ateşkesi kabulü sadece ikiyüzlülük" ifadelerini kullandı.

ÇOK NAMLULU ROKETATAR SİSTEMİ KULLANILDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Ermenistan ordusunun yerel saatle 18.15'te Smerç tipi çok namlulu roketatar sistemiyle Terter şehrine ateş açtığı belirtildi.

BİRÇOK BÖLGEYE ATEŞ AÇILDI

Öte yandan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın bu sabah yerel saatle 08.05'te insani ateşkesi ihlal ederek Laçin'e bağlı Safiyan köyünde bulunan Azerbaycan ordusu birliklerine ateş açtığını bildirmişti.

Ermenistan ateşkes ihlallerini sürdürerek Terter'e ateş açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ermenistan ordusu, sınırda Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtı
Ermenistan ordusu, sınırda Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtı
Ermenistan ordusunun Terter'e roketli saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Ermenistan ordusunun Terter'e roketli saldırısı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Suriye'de Fransa'yı protesto eden sivillere PKK/YPG'li teröristler ateş açtı: 2 yaralı
Suriye'de Fransa'yı protesto eden sivillere PKK/YPG'li teröristler ateş açtı: 2 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Emmanuel Macron Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Şeyma Subaşı Eser Yenenler Kenan İmirzalıoğlu
Spor Podolski Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Arda Kardeşler Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Sabah Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan ateşkes ihlallerini sürdürerek Terter'e ateş açtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 20:22:05. #1.14#
title