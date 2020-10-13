Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında

13.10.2020 11:58 | Son Güncelleme: 13.10.2020 12:09

Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar TB2 SİHA'lar, çok sayıda işgalci Ermenistan unsurunu etkisiz hale getirdi. O anlar SİHA kamerası ile anbean kaydedildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'da imzalanan ateşkes, Ermeniler tarafından sivillere yapılan saldırıların ardından sona erdi. Ermeni ordusu, sivilleri hedef almaya devam edince Azerbaycan tarafından yanıt gecikmedi.

SİHA İLE VURDULAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan paylaşılan yeni görüntülerde de engellenen saldırı girişimlerinin yanı sıra çok sayıda Ermeni askerinin Bayraktar TB2 ile havaya uçurulması yer aldı. O anlardaki Azerbaycanlı askerlerin coşkulu tepkileri de videoya yansıdı.

Öte yandan Azerbaycan ordusunun, gece boyunca Ermenistan ordusuna ait çok sayıda noktayı vurduğu belirtildi. Son gelen bilgilere göre de ordu Güney Cephesi Zengilan bölgesinde operasyon yapıyor.

Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Ercan Kesal Merve Boluğur Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Bursa Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ermenistan askerlerinin havaya uçurulduğu anlar SİHA kamerasında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 12:10:20. #1.15#
title