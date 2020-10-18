Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu
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Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu

18.10.2020 09:14 | Son Güncelleme: 18.10.2020 10:09

1992 yılında 18 yaşında iken katıldığı 1. Karabağ savaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan Fuzuli kentindeki bir evin bodrum katında ayakları zincirli şekilde bulundu. İmran'ın tam 28 yıl boyunca esir olarak yaşadığı ortaya çıktı.

Ermenistan'ın hain saldırıları devam ederken yürek burkan bir olayı gazeteci Azerbaycan TürkCeyhun Aşirov gün yüzüne çıkardı.

18 YAŞINDAKİ İKEN KAYBOLMUŞTU

Gazeteci, Karabağ Savaşı'nda 1992 yılında 18 yaşında iken kaybolan Şamhalov İmran'ın, saldırıdan kurtarılan Fuzuli kentinde bir evin bodrum katında ayakları zincirli bir şekilde bulunduğunu söyledi.

TAM 28 YILLIK ESARET

46 yaşında olan İmran, tamı tamına 28 yıl boyunca Ermenilerin elinde esir olarak yaşadı.

Aşirov, İmran'ın 1992 yılında Karabağ savaşına katıldığını ve o günden sonra da kayıp olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Ermenilerin zulmü bitmiyor! 28 yıl boyunca esir olan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu
Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu
Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu

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Haber Yorumları (9)
FETHİ: verin şu maden işcilerin parasını onlarında bir sürü dertleri var
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KAYNAK GÖSTERİLMELİ: hepimiz sonuna kadar kardeşlerimizin yanındayız ama bu tip savaşlarda motivasyon sağlamak azim ve kararlılığı güçlendirmek için kahramanlık hikayeleri üretilir kaynak sadece bir gazeteci olunca doğruluğu şüpheli ayrıca 28 yıl neden esir tutsunlar katliam yapan terörist bir devlet bir gün işimize yarar diye tutsak bekletmektense kafasına sıkıp gömerdi yine de böyle bir olay olsa zaten devlet başkanı dahil o asker kahraman olarak herkesin önüne çıkarılıp gösterilir
Cevap Yaz 8 10 Yayından Kaldır
BABA: azerbaycan da bizim gibi diplomasi peşinde koşuyor vur gitsin
Cevap Yaz 14 24 Yayından Kaldır
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