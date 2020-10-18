Ermenilerin elinde 28 yıllık esaret! 18 yaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan kentteki bir evde ayakları zincirli olarak bulundu

1992 yılında 18 yaşında iken katıldığı 1. Karabağ savaşında kaybolan Şamhalov İmran, kurtarılan Fuzuli kentindeki bir evin bodrum katında ayakları zincirli şekilde bulundu. İmran'ın tam 28 yıl boyunca esir olarak yaşadığı ortaya çıktı.

Ermenistan'ın hain saldırıları devam ederken yürek burkan bir olayı gazeteci Azerbaycan Türk'ü Ceyhun Aşirov gün yüzüne çıkardı.

18 YAŞINDAKİ İKEN KAYBOLMUŞTU

Gazeteci, Karabağ Savaşı'nda 1992 yılında 18 yaşında iken kaybolan Şamhalov İmran'ın, saldırıdan kurtarılan Fuzuli kentinde bir evin bodrum katında ayakları zincirli bir şekilde bulunduğunu söyledi.

TAM 28 YILLIK ESARET

46 yaşında olan İmran, tamı tamına 28 yıl boyunca Ermenilerin elinde esir olarak yaşadı.

Aşirov, İmran'ın 1992 yılında Karabağ savaşına katıldığını ve o günden sonra da kayıp olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.