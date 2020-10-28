Ermenistan tarafından terk edilen 85 yaşındaki Ermeni kadınlara Azerbaycan sahip çıktı
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Ermenistan tarafından terk edilen 85 yaşındaki Ermeni kadınlara Azerbaycan sahip çıktı

28.10.2020 09:40 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:09

Ermenistan askerleri işgal altındaki topraklardan çekilmeye devam ederken, yalnız bırakılan 85 yaşındaki iki kadına Azerbaycan askerleri sahip çıktı. Askerler tarafından Bakü'ye götürülen kadınlar hastanede tedavi altına alındı. Kendilerine iyi bakıldığını belirten kadınlar Azerbaycan'a ve Azerbaycan askerlerine teşekkür etti.

Azerbaycan, sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan'a cephede cevap vererek Ermeni askerleri bozguna uğrattı. Erivan yönetimi 3 kez ateşkes isterken, yapılan 3 ateşkes de Ermenistan tarafından ihlal edildi. Yaklaşık olarak 200 yerleşim yeri Ermenistan işgalinden kurtarılırken, Ermenistan askerlerinin cephelerden çekilmesi üzerine çaresiz kalan 85 yaşındaki Babayan Yevgeniya Pavlovna ve Melkumyan Misha Merlandovich Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldı.

"SAVAŞ ÇIKTIĞINDA ERMENİ ASKERLERİ BİZİ TERK ETTİ"

Hadrut'ta Ermeniler tarafından terk edilen 85 yaşındaki Ermeni Pavlovna, Azerbaycan askerlerine teşekkür etti. Azerbaycanlıların ve Ermenilerin Dağlık Karabağ'da barış içinde yaşayabileceklerini söyleyen yaşlı kadın, "Savaş çıktığında Ermeni askerleri bizi terk etti" dedi.

"BİZE BURADA ÇOK İYİ BAKIYORLAR"

Yaşlı kadın, "Neyse ki Azerbaycan askerleri bizi kurtardı ve bizi Bakü'ye getirdi. Şu anda Bakü'de bir hastanede tedavi görüyorum. Buraya çok iyi bakıyorlar bize. Her iki halkın Dağlık Karabağ'da barış içinde yaşayabileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"İKİ YAŞLI KADININ İDASİNE HAZIRIZ"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın tek taraflı olarak cenazeleri Tovuz ve Gürcistan üzerinden Ermenistan'a vermeye hazır olduğunu, aynı zamanda iki yaşlı kişinin de iadesine hazır olduğunu bildirdi ancak Ermenistan henüz buna cevap vermedi" dedi.

Ermenistan tarafından terk edilen 85 yaşındaki Ermeni kadınlara Azerbaycan sahip çıktı
Ermenistan tarafından terk edilen 85 yaşındaki Ermeni kadınlara Azerbaycan sahip çıktı
Ermenistan tarafından terk edilen 85 yaşındaki Ermeni kadınlara Azerbaycan sahip çıktı
Ermenistan tarafından terk edilen 85 yaşındaki Ermeni kadınlara Azerbaycan sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (1)
SMN: hocalıyı unutmayın, ermenının yaslısı gencı olmaz, bırakın orda kalsınlar
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