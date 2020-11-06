Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı
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Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı

06.11.2020 07:58 | Son Güncelleme: 06.11.2020 08:32

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'a ilerleyişi sürüyor. Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa'ya giren Azerbaycan ordusunun kentin dış mahallelerindeki evleri incelediği görüntülere yer verildi. Azerbaycan askerlerinin girdiği bir evde, Ermenilerin çay ve yemeklerini bırakarak kaçtığı görüldü.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasıyla başlayan çatışmalar 41'inci gününe girdi. Sivil yerleşim yerlerine yapılan saldırının ardından kendisini savunmaya geçen Azerbaycan, sahadaki Ermeni unsurlarını püskürtmeyi başardı ve 200'den fazla yerleşim yerini Ermenistan işgalinden kurtardı.

Azerbaycan'ın ilerleyişini durduramayan Erivan yönetimi, Azerbaycan'ın Şuşa'ya yaklaşmasıyla birlikte iyice köşeye sıkışırken, Rusya'dan talep ettiği desteği de bulamadı. Şuşa'yı, Karabağ'ın kalbi olarak nitelendiren Ermeniler bu bölgeyi kaybetmemek adına cephede uğraş verse de Azerbaycan ordusu karşısında duramadı.

AZERBAYCAN ASKERLERİ ŞUŞA'NIN DIŞ MAHALLELERİNDEKİ EVLERDE İNCELEME YAPTI

Aliyev, "Şuşa işgalden kurtarılmadan yaptığımız operasyon yarım kalır" dedikten kısa bir süre sonra Azerbaycan askerlerinin Şuşa'ya girdiği görüntüler paylaşılmaya başlandı. Paylaşılan bu görüntülerden kısa süre sonra Azerbaycan askerlerinin Şuşa'nın dış mahallelerinde yaptığı incelemeler de kameralara yansıdı.

ÇAYLARINI İÇEMEDEN KAÇMIŞLAR

Görüntülerde bir eve giren Azerbaycan askerleri, evde yaptıkları incelemelerde Ermeni askerlerinin kaçtığını tespit etti. Masanın üzerinde bırakılan çay ve yiyecekler dikkatlerden kaçmazken, çayların dolu olduğu da görüldü.

Ermeni askerleri Şuşa'daki bir evde çay ve yiyeceklerini bırakarak kaçtı
Haber Yorumları (5)
KAMAL: Allaha çok şükür.Gözünüz aydın olsun.Alah bütün esgerlerimizi korusun.
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YALAN: Telefon gelmistir azeri askerleri geliyor caylarini icip gidecekler siz biraz tur atin diye
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AZERİOĞLU: selam sana ey şanlı Azerbaycan ordusu . yolun açık olsun. bu haberi okurken birşey aklıma geldi ülkemizi yıllarca büyükelçi olarak temsil eden chp li ünal çeviközün suratı. ne menem hal alıp morarmıştır. eminim çok üzükmştür. ama Azerbaycan ordusu ve Türkieye ermenistan hariç içimizdeki ermeni döllerinede selam göndermiş oldu. anladınız selamdan ne dediğimi da.
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