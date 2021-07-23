Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu
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Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermenistan ordusunun açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ermenistan ordusunun Kelbecer'de bulunan Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açması sonucu bir asker şehit oldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 23 Temmuz yerel saatle 16.00'da Kelbecer ilinde bulunan Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan'ın Basarkeçer bölgesinde konuşlanan Ermeni askerler tarafından ateş altına alındığını belirtildi.

KESKİN NİŞANCI ATEŞ AÇTI

Söz konusu bölgede Ermeni keskin nişancısının açtığı ateş sonucunda Ferman Yagublu adlı Azerbaycan askerlerinin şehit düştüğü aktarıldı. Olayın yaşandığı bölgede Azerbaycan ordusunun gereken tedbirleri aldığı ve Ermeni tarafının bu tür provokasyonlarla iki ülkenin devlet sınırındaki durumu daha da gerginleştirme niyetinde olduğu ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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