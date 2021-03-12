Ermenek'te fırtınada evin çatısı uçtu
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Ermenek'te fırtınada evin çatısı uçtu

12.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:49

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu.

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Belediye ekipleri yola savrulan çatının enkazını kısa sürede kaldırdı. 

Ermenek'te gece saatlerinde başlayan fırtına kentte etkili oldu. Fırtına nedeniyle sabah saatlerinde Tevfik Köksoy'a ait evin çatısı uçtu. Durumun fark edilmesi üzerine belediye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri de yola savrulan çatının enkazını kısa sürede kaldırdı. 

  


Ermenek'te fırtınada evin çatısı uçtu
Ermenek'te fırtınada evin çatısı uçtu
Ermenek'te fırtınada evin çatısı uçtu
Ermenek'te fırtınada evin çatısı uçtu
Ermenek'te fırtınada evin çatısı uçtu
Ermenek'te fırtınada evin çatısı uçtu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Rıza ETCİ

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