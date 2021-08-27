Ermenek'te park halindeki otomobil istinat duvarından düştü
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Ermenek'te park halindeki otomobil istinat duvarından düştü

Ermenek'te park halindeki otomobil istinat duvarından düştü
Anadolu Ajansı / Ali Bardak - Haberler | Güncel

Karaman'ın Ermenek İlçesinde park halindeki otomobilin istinat duvarından devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Karaman'ın Ermenek İlçesinde park halindeki otomobilin istinat duvarından devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi Tol Medrese Caddesinde park halindeki 33 UC 014 plakalı otomobil, aniden hareket ederek istinat duvarından aşağı düştü.

Olayda otomobilin içinde bulunan Hamdi Dikici yaralandı.

Dikici, Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Bardak

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