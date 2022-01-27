Ermenek Belediyesi'nden öğrencilere ücretsiz kurs

Ermenek Belediyesi öncülüğünde, Taşeli Bölgesi Belediye Başkanlarının da katılımıyla, ortaokul son sınıf öğrencilerine LYS, lise son sınıf öğrencilerine YKS ve üniversite mezunlarına ücretsiz KPSS kursları açılacağı bildirildi.

Ermenek Belediye Başkanı Atila Zorlu yaptığı yazılı açıklamada, Taşeli bölgesindeki öğrencilerin eğitim süreçlerinde ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Tek amaçların öğrencilerin okuyup hayallerine kavuşmaları olduğunu ifade eden Zorlu, şunları kaydetti:

"Hiç bir ayrım gözetmeksizin Taşeli bölgemizdeki belediye başkanlarımız ile koordineli yürüteceğimiz proje kapsamında, eğitimde fırsat eşitliği için var gücümüzle evlatlarımızın yanında olacağız. Söz konusu Taşeli ve evlatlarımızın geleceği noktasında, Ermenek Belediyesi olarak eğitimde başlattığımız seferberlik çağrımıza destek veren belediye başkanı arkadaşlarıma ve eğitim gönüllülerine teşekkür ederim. Bende bu süreçte evlatlarımızın tarih derslerine gireceğim için heyecanlıyım. Tarihte medreseleri ve ilim karnesi başarılarla dolu olan Ermenek'in yeniden bu nihai hedefine kavuşacağına inancım tamdır."

Ayrıca Ermenek Belediyesi Basın Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili olarak açılacak kurslar ve takvimleri için belediyenin sosyal medya hesaplarından daha sonra duyuru yapılacağı bildirildi.