Ermenek 25. Taşeli Kültür, Sanat ve Sıla Festivali
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Ermenek 25. Taşeli Kültür, Sanat ve Sıla Festivali

Ermenek 25. Taşeli Kültür, Sanat ve Sıla Festivali
Anadolu Ajansı / Ali Bardak - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Ermenek Taşeli Kültür, Sanat ve Sıla Şenliğine katıldı.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Ermenek Taşeli Kültür, Sanat ve Sıla Şenliğine katıldı.

Ermenek Belediyesi tarafından organize edilen program, Ali Rıza Alıçlı Rehabilitasyon Merkezi Mehteran Takımının gösterisi ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından kutlama programı protokol konuşmaları ve panayır açılışı ile devam etti.

Protokol üyeleri ile birlikte çeşitli ürünlerin yer aldığı panayırda incelemelerde bulunarak sergilenen ürünler hakkında bilgiler alan Vali Işık, bir araya geldiği esnaflara hayırlı ve bereketli bol kazançlar temennisinde bulundu.

Vali Işık, etkinlikleri sonrasında Ermenek Kaymakamlığı ve Ermenek Cumhuriyet Başsavcılıklarına da ziyaretlerde bulundu.

Bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Ermenek Taşeli Kültür, Sanat ve Sıla Şenliğine Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra Konya, Karaman ve Mersin milletvekilleri, ilçe kaymakamları ve il protokolünün diğer üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Bardak

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