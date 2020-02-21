21.02.2020 10:43 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:43

Survivor izleyicileri yarışmaya yeni katılan Erman Altıkardeş hakkında detaylı biligler araştırıyor. Yarışmaya erken veda eden isimlerin yerine gelen yarışmacılardan biri olan Erman Altıkardeş hakkında Erman Altıkardeş kimdir, Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli gibi soruları yanıtları araştırıldı.

ERMAN ALTIKARDEŞ KİMDİR?

Erman Altıkardeş doğum tarihi: 22 Şubat 1996

Erman Altıkardeş kaç yaşında: 23

Erman Altıkardeş nereli: Doğum yeri, İzmir

Erman Altıkardeş eğitimi: Yaşar Üniversitesi/ Lojistik Bölümü

22 Şubat 1996 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Erman Altıkardeş, balkan göçmeni anne babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşlarda Altay kulübünün alt yapısında kariyerine başladı. Takımda kaleci olan Erman Altıkardeş, 2011'de Almanya'nın Bremen kentinde yapılan One Nation Cup'ta ülkesini uluslararası seviyede temsil etti. Erman Altıkardeş, 2013 yılında Ekol Göz Menemenspor'da oynadı. Lise eğitimini Nevvar Salih İşgöre, Üniversite eğitimini ise Yaşar Üniversitesi Lojistik bölümünde tamamladı.