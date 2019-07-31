Erkenci Kuş 51. bölüm ön izleme/fragmanı Erkenci Kuş 50. son bölümde neler oldu?

Erkenci Kuş 50. son bölümüyle dün akşam Star TV ekranlarına geldi. Dizi bittikten sonra gözler Erkenci Kuş 51. yeni bölüm fragmanını aradı.Fakat Erkenci Kuş 51. yeni bölüm fragmanı yerine ön izleme yayınlandı. Erkenci Kuş 51. yeni bölüm ön izlemede Can ve Sanem'in evlendikleri ve herkesle vedalaşarak mutlu bir şekilde uzaklaştıkları görünüyor. Peki Erkenci Kuş 50. son bölümde neler yaşandı? Erkenci Kuş final mi yapıyor?

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Erkenci Kuş 50. son bölümde, gidişinin ardından Sanem'in çektiği acıları Emre'den öğrenen Can, ona büyük bir sürpriz hazırladı. Yaşanan maceraların ardından rakip ajansın kampanyayı almak üzere olduğunu anlaşılır. Can Sanem'in de yardımıyla ilginç bir fikir geliştirir. Leyla'nın kampanyayı kurtarmak için söylediği küçük yalan ajansta tahmin edilmeyen büyük sorunlar oluşturur. Can'ı yeniden kazanmaya çalışan Sanem ise yaşadığı bir olay nedeniyle radikal bir karar alır.

ERKENCİ KUŞ FİNAL Mİ YAPIYOR? ERKENCİ KUŞ 51. BÖLÜMÜ FİNAL Mİ?

Erkenci Kuş dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, şahsi sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Erkenci Kuşun 51. bölümde final yapacağı haberi doğrudur. Kanalla yapılan anlaşma 52 bölüm olup, 52 bölüm Kurban Bayramı'na denk geldiği için kanalımız Star TV ile konuşup 51. bölüm final olmasına karar verilmiştir. Erkenci Kuş oyuncuları ve teknik ekibi 15 aydır hiç durmadan çalışmaktadır. Tatil onlarında hakkıdır. Kalan 3 bölüm. Keyfini çıkarın. Teşekkürler." dedi.