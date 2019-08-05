Erkenci Kuş 51. bölüm (final) 2. fragmanı: Sanem doğum yapıyor!

Erkenci Kuş final 2. fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Erkenci Kuş 51. yeni bölüm 2. fragmanda Sanem'in üçüz doğuracağı belirtiliyor. Sanem, "Tek doğumda 3 tane çıkar mı?" deyince Can da "Peşin peşin doğur kurtul ne gerek var taksite, teşekkür edeceksin bana!" diye karşılık veriyor. Peki Erkenci Kuş final bölümünde neler olacak? Erkenci Kuş 50. son bölümde neler yaşandı?

ERKENCİ KUŞ FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sanem, Can'la ilişkisinden ümidini yitirip ajanstaki işini bırakır. Mahallesine geri dönen Sanem, babasının bakkal dükkanında çalışmaya başlar. Can onu geri dönmeye ikna edemez ama verdiği radikal karar ikisinin hayatını tümden değiştirir.

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erkenci Kuş 50. son bölümde, gidişinin ardından Sanem'in çektiği acıları Emre'den öğrenen Can, ona büyük bir sürpriz hazırladı. Yaşanan maceraların ardından rakip ajansın kampanyayı almak üzere olduğunu anlaşılır. Can Sanem'in de yardımıyla ilginç bir fikir geliştirir. Leyla'nın kampanyayı kurtarmak için söylediği küçük yalan ajansta tahmin edilmeyen büyük sorunlar oluşturur. Can'ı yeniden kazanmaya çalışan Sanem ise yaşadığı bir olay nedeniyle radikal bir karar alır.