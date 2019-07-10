Erkenci Kuş 48. yeni bölüm önizleme/fragmanı: Erkenci Kuş 47. son bölüm full izle!

Erkenci Kuş 47. son bölümü dün akşam Star TV ekranlarına geldi. Erkenci Kuş 47. sonbölümde eğlenceli sahneler vatandaşların yüzünü gülümsetti. Dizinin hemen ardından vatandaşlar Erkenci Kuş 48. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırma yapmaya başladı. Erkenci Kuş 48. bölüm yeni bölüm önizleme/fragman yayınlandı. Peki Erkenci Kuş 47. son bölümde neler oldu? Erkenci Kuş 47. bölüm full izle!

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erkenci Kuş 47. son bölümde, Can'la yaşadığı yakınlaşmadan tedirginlik duyan Sanem, onun aniden ortadan kaybolmasıyla endişeye kapılır. Oysaki Can önemli bir sorunu ortadan kaldırmak için uğraşmaktadır.

Erkenci Kuş son bölümde Sanem, sorunun ortadan kalkmasıyla çok sevindi. Sanem, Can'la beraber yeni tanıtım projesi için çalışırken Can'ın kendisi için ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığının farkına varır. Artık problem çözme sırası Sanem'dedir.

Sanem, Can'a hayatında çok değer verdiği bir şeyi geri verir. Can ise bu hediyeyi tek şartla kabul eder ve Sanem'e bir teklifte bulunur. Sanem'in teklifi kabul etmesiyle çok mutlu olan ikiliyi, hayatlarını değiştirecek, herkesi şoke eden bir olay beklemektedir.