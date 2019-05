Erkenci Kuş 44. Yeni Bölüm Fragmanı! Erkenci Kuş Yayın Günü Değişti!

Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Can ve Sanem'in deniz kıyısında oldukları görünüyor. Birbirlerine sarılan çiftin gözlerinden adeta mutluluk fışkırıyor. Bu arada yayınlanma günü değişen Erkenci Kuş dizisinin yeni yayın günü merak ediliyor. Peki Erkenci Kuş 44. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Erkenci Kuş 43. son bölümde neler oldu?Erkenci Kuş 43. son bölüm tek parça izlemek için aşağıdaki linke tıklayın.

ERKENCİ KUŞ 44. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Erkenci Kuş dizisi önceden cumartesi günleri yayınlanıyorken şimdi salı günleri sevenleriyle buluşmaya devam edecek. Erkenci Kuş 44. yeni bölümü 11 Haziran Salı günü Star TV ekranlarında olacak.

ERKENCİ KUŞ 43. SON BÖLÜM İZLE

ERKENCİ KUŞ 43. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Erkenci Kuş 43. son bölümde Yiğit artık ne yaparsa yapsın, Can'ın gözünde zavallı bir adam konumunda kaldı. Yiğit'in, çırpındıkça batacak ve gidişi muhteşem olacak ama sadece Can'ın soğukkanlılığı koruması yetecek. Can da bunun farkındadır.

Erkenci Kuş 43. son bölümde Can'ın da Sanem'in de Yiğit'ten çok önemli dertleri vardır. Çiftin aşkları başına vurmuş. Sanem, Can gidecek sandığı için her an diken üstünde olduğu görünüyor. Can ise Sanem'in Yiğit'le ne konuştuğuna kafasını takmış durumda.

Erkenci Kuş son bölümde ajans, Sanem'in krem kampanyasına çalıştığı için ilk adım olarak kremleri ve parfümleri tanımak istiyor. İkilinin kavuşmasını isteyen ekip yine aşıkları bir araya getirmek için iş başında. Parfüm testleriyle Sanem, Can'ın aklını başından alıyor. Sanem ise Can'a parfümün sırrını anlatırken aradığı cevapları bulacak mı sorusu akıllarda beliriyor.