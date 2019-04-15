Erken Doğan Bebeği Taşıyan Ambulans Otomobile Çarptı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde erken doğan ve küvözde bulunan bir bebeği taşıyan ambulans, otomobil ile çarpıştı. Ambulansta bulunan bebek ve otomobil sürücüsü çağrılan bir başka ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Narlı kavşağında sürücü ve plakaları öğrenilen ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine çağrılan sağlık ve kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. Cep telefonu ile görüntülenen kaza sonrasında yaralan sürücü ve küvözde bulunan 6 aylık bebek, olay yerine çağrılan başka bir ambulans ile hastaneye gönderildi.

(Bekir Şentürk/İHA)

Kaynak: İHA