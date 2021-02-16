Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi'nin çevrim içi tanıtım toplantısı
16.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:53
UNİCEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis'in konuşması Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez-Hidalgo'nun konuşması ANKARA - Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi'nin çevrim içi tanıtım toplantısı yapıldı.
UNİCEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis'in konuşması
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez-Hidalgo'nun konuşması ANKARA - Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi'nin çevrim içi tanıtım toplantısı yapıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı