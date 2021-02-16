Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi'nin çevrim içi tanıtım toplantısı
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Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi'nin çevrim içi tanıtım toplantısı

16.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:53

UNİCEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis'in konuşması Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez-Hidalgo'nun konuşması ANKARA - Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi'nin çevrim içi tanıtım toplantısı yapıldı.

UNİCEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis'in konuşması

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Birinci Müsteşarı Angel Gutierrez-Hidalgo'nun konuşması ANKARA - Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi'nin çevrim içi tanıtım toplantısı yapıldı.

Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi'nin çevrim içi tanıtım toplantısı
Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi'nin çevrim içi tanıtım toplantısı
Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi'nin çevrim içi tanıtım toplantısı
Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Artırılması Projesi'nin çevrim içi tanıtım toplantısı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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