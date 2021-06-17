ANTALYA 'ERKEKSEN DIŞARIYA GEL' DİYE ÇAĞIRIP ÖLDÜRDÜ

Antalya'da, otomobilini park ederken tartıştığı Erkan Şahin'i sırtından bıçaklayarak öldüren Halil İbrahim Dörtkardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'da, otomobilini park ederken tartıştığı Erkan Şahin'i sırtından bıçaklayarak öldüren Halil İbrahim Dörtkardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi savcıya verdiği ifadenin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Dörtkardeş, buradaki savunmasında, böyle bir olaya karıştığı için pişman olduğunu söyledi. Olay günü apartmanın kapısındayken, maktul ve yanındaki 3 kişinin araç ile otoparka girdiğini anlatan Dörtkardeş, şunları söyledi:

'Ablamın arabası orada duruyordu. 'Bu araba kimin' Bu arabanın sahibinin anasını avradını?' şeklinde küfürler ediyordu. Tahminimce bu aracın bize ait olduğunu biliyordu. Çünkü küfrederken direkt benim yüzüme bakıyordu. Ben kendisine bir şey söylemeden apartmanın kapısına yöneldim. Zira 4 kişi oldukları için bana bir şey yapacaklarından korkmuştum. Korku ile zile bile zor bastım. Apartman otomatiği açılınca içeri gidecekken maktul yine bana 'Sen erkek misin' gibi hakaret ve küfürlerine devam etti. Bu esnada da kalçama tekme attı. Asansöre doğru yöneldim. Eve çıktım. Yaklaşık yarım saat kadar evde kaldım. Sonrasında yine sıkıntı yaşanmaması için arabayı çekmek istedim. Bu şahıslardan korktuğum için mutfaktan ekmek bıçağını alarak belime koydum. Asansörle aşağıya indim. Asansör kapısı açılınca maktul ile yanındaki şahısları gördüm. Maktul tekrar bana küfretmeye başladı. Beni darbetmeye de başladılar. Yanındaki şahıslar da bana saldırdı. Can havliyle kendimi apartman kapısının dışına attım. Bu şahıslar beni yine sıkıştırdı. Beni linç edeceklerini düşündüm. Bu nedenle belimde bulunan bıçağı çıkarttım. Amacım bu şahısları korkutarak beni bırakmalarını sağlamaktı. Maktul ile yanındaki bir şahıs aşırı derecede alkollü olduğu için darp eylemine devam ettiler. Ben de kendimi korumak amacıyla hedef gözetmeksizin bıçağı bir kez salladım ve kaçmaya başladım. Bu şahıslar beni kovalamaya başladı. Yaklaşık 400-500 metre kovaladılar. Dönüp arkaya baktığımda 10-11 kişi olduklarını gördüm. Yoldan geçen bir taksiye binerek Hurma'ya gittim. Daha sonra polisler gelerek beni gözaltına aldı. Benim herhangi birini öldürme veya yaralama kastım yoktu."

Dörtkardeş 'kasten insan öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı