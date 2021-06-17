'Erkeksen dışarıya gel' diye çağırıp öldürdü
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'Erkeksen dışarıya gel' diye çağırıp öldürdü

'Erkeksen dışarıya gel' diye çağırıp öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da Halil İbrahim Dörtkardeş (30), otomobilini park ederken laf atıp tartıştığı Erkan Şahin'i (31), asansörle evine çıkmak üzereyken "Erkeksen dışarıya gel" diye çağırıp, bıçakladı.

ANTALYA'da Halil İbrahim Dörtkardeş (30), otomobilini park ederken laf atıp tartıştığı Erkan Şahin'i (31), asansörle evine çıkmak üzereyken "Erkeksen dışarıya gel" diye çağırıp, bıçakladı. Şahin yaşamını yitirirken, saklandığı evde yakalanan Dörtkardeş'in aralarında cinayet olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Bülent Ecevit Bulvarı, Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Dörtkardeş, apartmanın otoparkında aracını park etmeye çalışan Erhan Şahin'e iddiaya göre laf atınca tartışma çıktı. Tartışmanın ardından asansörle evine çıkmak isteyen Erkan Şahin'in peşinden binaya giren Dörtkardeş, "Erkeksen dışarıya gel" diye seslendi. Bunun üzerine Dörtkardeş asansörden indi. Bu sırada Halil İbrahim Dörtkardeş, dışarıya doğru yürüyen Şahin'i, arka karın boşluğundan bıçaklayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan Erkan Şahin, komşuların çağırdığı ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Şahin, kurtarılamadı. Şahin'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayın ardından kaçan Halil İbrahim Dörtkardeş'i, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, bir yakınının evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Dörtkardeş, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Halil İbrahim Dörtkardeş'in, aralarında cinayet olmak üzere birçok suçtan kaydı bulunduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı.


'Erkeksen dışarıya gel' diye çağırıp öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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