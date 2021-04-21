Erkeklere dev hizmet! Kusursuz kaslı vücut artık hayal değil, üstelik sporsuz, ameliyatsız
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Erkeklere dev hizmet! Kusursuz kaslı vücut artık hayal değil, üstelik sporsuz, ameliyatsız

Erkeklere dev hizmet! Kusursuz kaslı vücut artık hayal değil, üstelik sporsuz, ameliyatsız
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Çinli bir e-ticaret sitesi, kaslı vücudun hayalini kuran ancak pek çok sebepten ötürü buna sahip olamayan erkekler için hiper gerçekçi bir kas kostümü satışa sundu. Giyildiğinde gerçek bir kaslı vücudu aratmayan kostüm, 100 dolara alıcı buluyor.

Daily Mail'de yer alan bir habere göre Çinli Taobao adlı sitede, Smitizen marka hiper gerçekçi silikon elbise erkekler için satışa sunuldu.

Erkeklere dev hizmet! Kusursuz kaslı vücut artık hayal değil, üstelik sporsuz, ameliyatsız

FİT GÖRÜNÜM VADEDİYOR

Spor yapamayan ancak vücut geliştirmek ve kaslı bir bedene sahip olmak isteyen erkekler için satışa sunulan kostümler, fit bir görünüme kavuşma şansı vadediyor. Yorulmadan herhangi bir efor sarf etmeden gerçek bir kaslı görünüm sunan bu kostüm, 100 dolar karşılığında alıcı buluyor.

Erkeklere dev hizmet! Kusursuz kaslı vücut artık hayal değil, üstelik sporsuz, ameliyatsız
Damla Çelikli
Haberler.com
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