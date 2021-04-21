Erkeklere dev hizmet! Kusursuz kaslı vücut artık hayal değil, üstelik sporsuz, ameliyatsız

Çinli bir e-ticaret sitesi, kaslı vücudun hayalini kuran ancak pek çok sebepten ötürü buna sahip olamayan erkekler için hiper gerçekçi bir kas kostümü satışa sundu. Giyildiğinde gerçek bir kaslı vücudu aratmayan kostüm, 100 dolara alıcı buluyor.