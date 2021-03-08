Erkekler Günü var mı? Erkekler Günü ne zaman kutlanır? 19 Kasım ne günü, neden kutlanır?
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Erkekler Günü var mı? Erkekler Günü ne zaman kutlanır? 19 Kasım ne günü, neden kutlanır?

08.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:04
Erkekler Günü var mı? Erkekler Günü ne zaman kutlanır? 19 Kasım ne günü, neden kutlanır?

Erkekler Günü var mı? sorusunun yanıtı araştırılmaya devam ediyor. Dünya Erkekler Günü'nü kutlamak isteyenler, Erkekler Günü ne zaman kutlanır? sorusunu arıyor. 19 Kasım ne günü, neden kutlanır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Uluslararası Erkekler Günü olarak da geçen Erkekler Günü, 1999 yılı sonrası ortaya atılan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Çok fazla bilinmeyen bir gün olması nedeniyle Erkekler Günü var mı? sorusunun yanıtı aranıyor.

ERKEKLER GÜNÜ VAR MI?

Evet var. 19 Kasım her yıl Dünya Erkekler Günü olarak birçok etkinliğe sahne oluyor. Ancak 19 Kasım BM tarafından resmi kutlama günü olarak tanınmış değil.

1990'lardan bu yana 60'tan fazla ülkede düzenlenen Dünya Erkekler Günü etkinliklerinde odak noktası genellikle erkeklerin ve erkek çocukların sağlığı, cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesi ve olumlu erkek rol modeller oluyor.,

2016'nın teması "Erkek intiharlarını durduralım" şeklindeydi.

ERKEKLER GÜNÜ NEDEN KUTLANIR, NE ZAMAN KUTLANIR?

Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafında da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.

Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından " Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir " sözleri ile önemi anlatılmıştır.

Uluslararası Erkekler Günü'nün kutlanma amacı cinsiyetler arası ilişkilerin geliştirilmesi, erkeklerin rol model olduğu durumların vurgulanması, erkeklerin yaşadığı cinsiyete bağlı eşitsizlikler vs. birçok konuyu içerir.

2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır.

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