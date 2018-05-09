Alevlerin Arasındaki Genci Kurtaran Kahraman Kız Konuştu: Herkes Bakıyordu, Gözüm Karardı
Çorum'da yagında mahsur kalan genci, korkusuzca alevlerin arasına dalıp kurtaran 19 yaşındaki Ayşe Bilgin, "Baktım herkes bakıyor. Gözüm karardı." sözleriyle yaşadıklarını özetledi.
Çorum'da bir otoparkın gişe bölümünde çıkan yangında dumandan etkilenerek baygınlık içerip mahsur kalan görevliyi yan tarafta esnaflık yapan genç kız kurtardı.
ALEVLERİN ARASINA DALIP, BAYGIN GENCİ KURTARDI
Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp 12. Sokak üzerinde bulunan bir otoparkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sırasında gişede bulunan 20 yaşındaki Emrah Kara adlı genç dumandan etkilendi. Yoğun duman nedeniyle gişe içerisinde baygınlık geçiren genci 19 yaşındaki Ayşe Bilgin dışarı çıkardı. Yangında yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.
"BAKTIM HERKES BAKIYOR, GÖZÜM KARARDI"
Olay anında yaşadıklarını anlatan Ayşe Bilgin, çocuğun birisinin arkadaşının yandığını ifade ederek yanlarına geldiğini söyledi.
Kendisinden havlu istediğini, havluyu alarak otoparka gittiğini anlatan Bilgin, "Baktım herkes bakıyor. Gözüm karardı. Bir şey hatırlamıyorum. İçeri girdiğimde dumandan çocuğu falan göremedim. Sonra baktım yerde birisi yatıyor. Önce çıkarmaya çalıştım olmadı. Ama sonra kucaklayarak dışarıya çıkardım. Dışarı çıkarınca diğer arkadaşlar yardımcı oldu" dedi.
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Ayşe ler hiç bitmesinCevap Yaz Yayından Kaldır
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helal olsun sana güzel yürekli kız helal olsun senin yüreğindeki merhamet ve insan sevgisine sana saygıyla eğiliyorum insancıklara göstermiş olduğun insanlığa merhamete binlerce kere saygıyla eğiliyorumCevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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bizim anadoluda bu kızlarımız oldukça bunların doğuracağı aslanlar oldukça amerika ve içimizdeki köpekleri hayal kuruyor, boşa plan yapıp, zaman ve para harcıyor beyinsiz imansızlarCevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
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tamamCevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
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Allah Razi olsunCevap Yaz 10 Yayından Kaldır