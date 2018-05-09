Alevlerin Arasındaki Genci Kurtaran Kahraman Kız Konuştu: Herkes Bakıyordu, Gözüm Karardı

Çorum'da bir otoparkın gişe bölümünde çıkan yangında dumandan etkilenerek baygınlık içerip mahsur kalan görevliyi yan tarafta esnaflık yapan genç kız kurtardı.

ALEVLERİN ARASINA DALIP, BAYGIN GENCİ KURTARDI

Gülabibey Mahallesi Şeyh Eyüp 12. Sokak üzerinde bulunan bir otoparkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sırasında gişede bulunan 20 yaşındaki Emrah Kara adlı genç dumandan etkilendi. Yoğun duman nedeniyle gişe içerisinde baygınlık geçiren genci 19 yaşındaki Ayşe Bilgin dışarı çıkardı. Yangında yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.

"BAKTIM HERKES BAKIYOR, GÖZÜM KARARDI"

Olay anında yaşadıklarını anlatan Ayşe Bilgin, çocuğun birisinin arkadaşının yandığını ifade ederek yanlarına geldiğini söyledi.

Kendisinden havlu istediğini, havluyu alarak otoparka gittiğini anlatan Bilgin, "Baktım herkes bakıyor. Gözüm karardı. Bir şey hatırlamıyorum. İçeri girdiğimde dumandan çocuğu falan göremedim. Sonra baktım yerde birisi yatıyor. Önce çıkarmaya çalıştım olmadı. Ama sonra kucaklayarak dışarıya çıkardım. Dışarı çıkarınca diğer arkadaşlar yardımcı oldu" dedi.