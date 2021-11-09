Erkek arkadaşını sokakta köpek tasmasıyla gezdiren kadın, yaptığının ilişkisine heyecan kattığını savunuyor - Haberler
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Erkek arkadaşını sokakta köpek tasmasıyla gezdiren kadın, yaptığının ilişkisine heyecan kattığını savunuyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Brezilya'da yaşayan Luana Kazaki isimli kadın, erkek arkadaşı Arthur O Urso'yu sokakta tasma ile gezdiriyor. Kazaki, bu hareketinin nedenini soranlara ise "Aramızdaki bağı güçlendiriyor" cevabı veriyor.

Brezilya'daki bir tren istasyonunda ilginç görüntüler kaydedildi. Luana Kazaki isimli kadın, istasyonun restoranında erkek arkadaşını tasmayla gezdirdi. İkilinin fotoğraflanan bu anları çok dikkat çekti.

Arthur O Urso isimli adamın boynunda tasmanın yanı sıra yüzünde de köpek maskesi vardı. İkili, etraftaki insanların bakışlarına aldırmadan restoranda bir süre oturdu. Bazı kişiler de ikilinin bu durumuna kayıtsız kalmadı ve tepki gösterdi.

Erkek arkadaşını sokakta köpek tasmasıyla gezdiren kadın, yaptığının ilişkisine heyecan kattığını savunuyor

Kadın ve adamın insanlar içerisinde böyle gezmesinin nedeni ise çok daha ilginç. Luana Kazaki, yaptıkları bu hareketin aralarındaki ilişkiyi daha da kuvvetlendirdiğini ve aşklarını diri tuttuğunu savunuyor.

Erkek arkadaşını sokakta köpek tasmasıyla gezdiren kadın, yaptığının ilişkisine heyecan kattığını savunuyor

Kazaki, "Sen ne yapıyorsun?" diye soranlara da "Köpeğimi gezdiriyorum, size ne" diyerek tepki gösterdi. Abd ve Brezilya'da son dönemde bu tarz olayların yaygınlaştığı belirtildi.

Kanada'da Ocak ayında yine erkek arkadaşını tasmalı olarak gezdiren bir kadın gözaltına alınmıştı.

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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