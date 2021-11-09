Erkek arkadaşını sokakta köpek tasmasıyla gezdiren kadın, yaptığının ilişkisine heyecan kattığını savunuyor

Brezilya'daki bir tren istasyonunda ilginç görüntüler kaydedildi. Luana Kazaki isimli kadın, istasyonun restoranında erkek arkadaşını tasmayla gezdirdi. İkilinin fotoğraflanan bu anları çok dikkat çekti.

KÖPEK MASKESİ DE TAKIYOR

Arthur O Urso isimli adamın boynunda tasmanın yanı sıra yüzünde de köpek maskesi vardı. İkili, etraftaki insanların bakışlarına aldırmadan restoranda bir süre oturdu. Bazı kişiler de ikilinin bu durumuna kayıtsız kalmadı ve tepki gösterdi.

NEDENİ DAHA DA İLGİNÇ

Kadın ve adamın insanlar içerisinde böyle gezmesinin nedeni ise çok daha ilginç. Luana Kazaki, yaptıkları bu hareketin aralarındaki ilişkiyi daha da kuvvetlendirdiğini ve aşklarını diri tuttuğunu savunuyor.

"KÖPEĞİMİ GEZDİRİYORUM"

Kazaki, "Sen ne yapıyorsun?" diye soranlara da "Köpeğimi gezdiriyorum, size ne" diyerek tepki gösterdi. Abd ve Brezilya'da son dönemde bu tarz olayların yaygınlaştığı belirtildi.

Kanada'da Ocak ayında yine erkek arkadaşını tasmalı olarak gezdiren bir kadın gözaltına alınmıştı.

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