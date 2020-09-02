Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti İzmir'de yaşayan bir kadın, ayrıldığı sevgilisi tarafından telefonunun izlendiğini fark etti. Telefonun takip edildiğini anlayan genç kadın savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

İzmir'de yaşayan bir genç kadın eski sevgilisi tarafından cep telefonunu casus yazılımla hacklenmesi üzerine savcılığa giderek şikayette bulundu.

İzmir'de yaşanan olayda Kadriye Esen (30), 21 Haziran'da ilişkisinin başladığı Selami A.'dan yaklaşık 1 ay sonra ayrılmak istedi. İddiaya göre Selami A., ilişki yaşadıkları sırada Esen'in telefonuna casus bir yazılım yükleyerek hackledi. İzinsiz giriş yapılan telefonun kamerası ve Esen'in yaptığı yazışmalar ele geçirilip, kopyalandı. Ayrılmalarının ardından Selami A., Esen'e birtakım görüntü ve yazışmaları göndermeye başladı. Bunun üzerine durumu anlayan Kadriye Esen, savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ TEHDİT SUÇU OLUŞTURMAKTADIR"

Telefonun kamerasıyla anbean görüntüsü alınan ayrıca yaptığı yazışmalar da izinsiz ele geçirilen yaşanılan Esen, "izlendiğimi bilmiyordum, 17 Temmuz'da görüşmek istemediğimi söylediğimde bana görüntülerimi atmaya başladı"diyerek mağdur olduğunu vurguladı. Esen'in avukatı Öykü Su Güler de uyarıda bulunarak, "Özel hayatın gizliliğini tehdit suçunu oluşturmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaşan kadınlar, öncelikle karakola gitmeliler. Bir avukat eşliğinde gidip haklarını aramaları gerekiyor. Çünkü şikayet yapılmaksızın bu gibi rahatsızlıklardan kurtulamazlar" dedi.

"KADINLARIN BU KONUDA ÇOK DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"

Selami A. ile bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını anlatan Esen, Selami A.,ile görüşmek istemediğinde kendisine kaydettiği görüntüleri yollamaya başladığını söyledi. Başta bu durumu önemsemediğini ifade eden Esen, Bir hafta sonra telefonum yavaşlamaya başladı. Daha sonra görüntülerimi kaydettiğinin bildirimi telefonuma gelince anladım. Artık hiç kimseye telefonumu vermemeyi düşünüyorum. Çok ciddi bir risk. Tüm kadınların bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Herkese güvenmesinler" diyerek yaşananları anlattı.

"HERKES HAKKINI ARAMALI"

Avukat Öykü Su Güler ise, "Gerekli şikayetlerimizi siber suçlara ilettik. Şüphelinin telefonuna el konulmasını ve gerekli incelemelerin yapılmasını talep ettik. Daha sonra da kişinin tutuklanmasını talep ettik. Müvekkilin rızasına aykırı olarak, telefonuna casus bir yazılım yüklenmiş. Anbean müvekkilin ses ve görüntülerini kaydedip müvekkilime göndermiş. Müvekkilim bu şekilde rahatsız edilmiş. Ne zaman isterse konuşmaları kaydedebilmiş. Bu Türk Ceza Kanunu'nda özel hayatın gizliliğini tehdit suçunu oluşturmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaşan kadınlar, öncelikle karakola gitmeliler. Karakola gitmeye çekiniyorlarsa da, bir avukat eşliğinde gidip haklarını aramaları gerekiyor. Çünkü şikayet yapılmaksızın bu gibi tehdit veya rahatsızlıklardan kurtulamazlar. Herkes hakkını aramalı" diye konuştu.

Kaynak: DHA