Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın yardım istedi: Ben ölünce değil, yaşarken destek olmanızı istiyorum

Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edilen bir kadın, sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. "Ben ölünce değil, ben yaşarken destek olmanızı istiyorum" diyen genç kadın, ölüm tehditleri aldığını ve güvende olmadığını ifade etti. Şiddetin yaşandığı evde kaydedilen güvenlik kamerası görüntüsü ise bu kadarına pes dedirtti.

İstanbul Şişli'de ikamet eden Tuğba Erçakar, sosyal medya hesabından, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini belirterek, yardım çağrısında bulundu.

"SESİMİ DUYURMAK İSTİYORUM"

Kız arkadaşının evinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B tarafından darp edildiğini ifade eden Tuğba Erçakar, sosyal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Genç kadın 9 Aralık tarihinde ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edildiğini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sesimi duyurmak istiyorum. Ben ölünce değil ben yaşarken yanımda olup sesimi duymanızı bana destek olmanızı istiyorum. Kişi tarafından ölüm tehditleri alıyorum ayrıca kız arkadaşımda güvende değildir. Ailesine hakkında kötü ithamlar etmekle kendisini tehdit etmektedir" dedi.

DARP RAPORUNU VE OLAY ANINA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Erçakar ayrıca şikayet dilekçesini, darp raporunu ve olay anına ilişkin evde kaydedilen görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde bir erkeğin eve girer girmez genç kadına saldırdığı ve evde bulunan bir başka kadının ise olaya müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

"ŞU ANDA CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Tuğba Erçakar, erkek arkadaşının serbest bırakıldığını söyleyerek, "Şu anda can güvenliğimiz yoktur" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan, Tuğba Erçakar'ın söz konusu paylaşımının ardından Twitter'da "Tuğba'nın sesi ol" etiketi gündem oldu. Binlerce vatandaş etiket altında paylaşım yaparak, yetkililere seslendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı