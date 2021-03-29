Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta Uludağ'da arkadaşı Murat D. tarafından darbedilen Bahar Candan'ın olay sonrası hastaneye giriş anında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Videoda yanağından yaralandığı görülen Candan, yüzündeki şişkinlikten dolayı zor tanındı.

Katıldığı moda programlarıyla tanınan Bahar Candan, geçtiğimiz hafta birlikte tatile gittiği Murat D. tarafından şiddete maruz kaldı. Yüzünden yaralanan ve 10 dikiş atılan Candan'ın hastanede çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.

HASTANEYE GİRİŞ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre, Murat D. ve arkadaşlarıyla birlikte otele yerleşen Candan, geçen çarşamba akşamı, lobide biriyle konuşmaya başladı. Daha sonra odaya çıkan Candan'a, Murat D., "Neden başkasıyla konuşuyor, selam veriyorsun?" diyerek, tepki gösterdi. Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Murat D., elindeki cep telefonuyla Bahar Candan'ın yüzüne vurdu. Candan, özel aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitti. Bahar Candan'ın hastaneye girerken sedye üzerinde çekilen bir görüntüsü ortaya çıktı. Ünlü ismi yüzündeki şişlikten dolayı tanınmakta güçlük çekti.

ŞİDDET UYGULAYAN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından otele giden Uludağ İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat D., önceki gün adliyeye sevk edildi. Murat D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. Murat D.'nin serbest bırakılmasının ardından Twitter'da yer yerinden oynadı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı "BaharCandanYalnızDeğildir" etiketiyle Murat D.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Kaynak: Snob Magazin / Ecem Altan