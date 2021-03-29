Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı
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Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı

Snob Magazin / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Geçtiğimiz hafta Uludağ'da arkadaşı Murat D. tarafından darbedilen Bahar Candan'ın olay sonrası hastaneye giriş anında çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Videoda yanağından yaralandığı görülen Candan, yüzündeki şişkinlikten dolayı zor tanındı.

Katıldığı moda programlarıyla tanınan Bahar Candan, geçtiğimiz hafta birlikte tatile gittiği Murat D. tarafından şiddete maruz kaldı. Yüzünden yaralanan ve 10 dikiş atılan Candan'ın hastanede çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.

HASTANEYE GİRİŞ VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre, Murat D. ve arkadaşlarıyla birlikte otele yerleşen Candan, geçen çarşamba akşamı, lobide biriyle konuşmaya başladı. Daha sonra odaya çıkan Candan'a, Murat D., "Neden başkasıyla konuşuyor, selam veriyorsun?" diyerek, tepki gösterdi. Çift arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında Murat D., elindeki cep telefonuyla Bahar Candan'ın yüzüne vurdu. Candan, özel aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne gitti. Bahar Candan'ın hastaneye girerken sedye üzerinde çekilen bir görüntüsü ortaya çıktı. Ünlü ismi yüzündeki şişlikten dolayı tanınmakta güçlük çekti.

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı

ŞİDDET UYGULAYAN KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Olayın ardından otele giden Uludağ İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat D., önceki gün adliyeye sevk edildi. Murat D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı. Murat D.'nin serbest bırakılmasının ardından Twitter'da yer yerinden oynadı. Binlerce sosyal medya kullanıcısı "BaharCandanYalnızDeğildir" etiketiyle Murat D.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

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Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı

Kaynak: Snob Magazin / Ecem Altan

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Haber Yorumları (6)
İSRAFİL ÇENGEL: şiddet çok kötü Failin tutuklanmaması feciat bundan böyle yargıyla işim olmaz kendi işimi kendim hallederim benim kız kardeşim olaydı o şiddeti uygulayan kişiyi gömerdim.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ADA: Beter olsun bu ve bunun gibi gereksizler
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SİNİRLİ: kadına yapılan şiddetin her türlüsüne karşı olmamıza rağmen bunların meşhur eilmesi bir kene gibi halk kanı ile beslenmesine tv lerde gözterilip topluma zarar verilmesine de o kadar karşıyız.
Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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