Samsung yapay zeka ve kodlama eğitimleriyle gençlerin geleceğine yatırım yapıyor

Samsung Türkiye Direct-to-Consumer (D2C) ve Kurumsal Pazarlama Kıdemli Direktörü Erkan Yıldırım, markanın, gençlere yönelik yapay zeka ve kodlama eğitimleriyle geleceğin iş gücünü yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Yapay zeka ve kodlama eğitimleri, gençlerin problem çözme yeteneklerini geliştirerek onları geleceğin iş dünyasına hazırlıyor. Eğitimler, gençlerin sadece teknolojiyi kullanmakla kalmayıp aynı zamanda yaratıcı çözümler üretmelerine de olanak tanıyor.

Gençler, bu alanlarda edindikleri bilgi ve beceriler sayesinde kariyerlerinde daha fazla fırsat yakalayarak dijital çağın aktif bireyleri haline geliyor. Böylece, yapay zeka ve kodlama eğitimleri, gençlerin özgüvenini artırırken, toplumsal dönüşüme de öncülük etmelerini sağlıyor.

Samsung Türkiye D2C ve Kurumsal Pazarlama Kıdemli Direktörü Erkan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yapay zeka teknolojilerinin kendileri için yeni bir alan olmadığını, inovasyon ve AR-GE'ye yaptıkları yatırımlarla, ileri teknolojilere odaklandıklarını belirtti.

Yapay zeka alanına 10 yıldır en çok yatırım yapan şirketlerden biri olduklarına işaret eden Yıldırım, "Herkes için Yapay Zeka" vizyonuyla bu teknolojileri erişebilir kıldıklarını aktardı.

Yıldırım, kurumsal sosyal sorumluluk programlarıyla da yeni nesillerin ileri teknolojiler konusundaki yeteneklerini geliştirmelerini desteklediklerinin altını çizerek, "Özellikle eğitim yoluyla gençlerin tam potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlıyor, geleceği şekillendirecek meslekler alanında onları geliştiriyor ve pozitif dönüşümün öncüleri olmalarını sağlıyoruz." dedi.

"Innovation Campus" programını 2019'da hayata geçirdiklerini anımsatan Yıldırım, yapay zeka teknolojilerinin, hayatı kökten değiştirip dönüştürdüğüne dikkati çekerek, "Türkiye, teknoloji alanında donanımlı, genç ve dinamik nüfusu ile bu fırsat kapısını bir sıçrama tahtası olarak kullanarak küresel arenada önemli bir oyuncu haline gelebilir." ifadelerini kullandı.

Programla gençlerin bilgi ve becerilerini geliştirdiklerin ve Türkiye'nin sıçrama yapmasına katkı sunduklarını belirten Yıldırım, gençlere yapay zeka teknolojileri konusunda bilgi birikimi aktarırken, aynı zamanda toplumsal ve çevresel fayda sağlayacak yapay zeka projelerini hayata geçirmelerine de destek olduklarını dile getirdi.

Yıldırım, bugüne kadar Türkiye'de 200 üniversiteden 25 binin üzerinde gencin Innovation Campus programına başvuru yaptığı bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Birçok aşamadan geçerek seçilen bu gençlere Samsung'un küresel olarak geliştirdiği ileri eğitim içeriklerini aktarıyoruz. Örneğin yapay zeka eğitimlerimiz 350 saat, ders saatlerine ek olarak öğrencilerin geliştirdikleri projeler üzerine de çok ciddi çalışmaları gerekiyor. Program kapsamında bugüne dek 537 gence, her biri 6 ay süren ileri seviye teknoloji eğitimleri sunuldu."

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki gençleri desteklemek için eğitim programını yeniden yapılandırdıklarını vurgulayan Yıldırım, "Ayrıca kadın adaylar için de ek kontenjan ve sınıflar da açıyoruz. Geçen yıl açılan kadın yapay zeka sınıfında genç kadınlara makine öğrenimi, doğal dil işleme ve dil modellerinin yanı sıra SKA'lar (sürdürülebilir kalkınma araçları) perspektifinde keşifsel veri analizi ve sunum becerileri gibi alanlarda da eğitimler verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, programda kadın katılımcı oranının yüzde 51'e ulaştığını söyleyerek, gelecek dönemde programa toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek adına daha fazla kadın aday katılmasını amaçladıklarını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen Milli Teknoloji Akademisi'nin dijital öğrenme platformu "Sektör Kampüste Programı"nın paydaşı olan Innovation Campus Programı'nın, yapay zeka eğitimlerini daha fazla üniversite kampüsüne taşımaya devam ettiğini ifade eden Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu işbirliğiyle, program, Yıldız Teknik Üniversitesinde de 17 Şubat'ta kapılarını yeni öğrencilere açtı. Türkiye genelinde programın kapsayıcılığını artırarak daha fazla gence dokunmak istiyoruz. Bu doğrultuda önümüzdeki 5 yıl için mezun sayısını her yıl en az yüzde 30 artırmayı hedefliyoruz."

"Teknolojik gelişmeleri, programa hızla adapte ediyoruz"

Yıldırım, global eğitim müfredatını her ülkede uyguladıklarını söyleyerek, değişen en son teknolojik gelişmeleri de programa hızla adapte ettiklerini kaydetti.

Küresel eğitim içeriğinin sınavlar, testler ve uygulamalı pratiklerle desteklendiğini aktaran Yıldırım, programa katılan öğrencilerin teknolojik kapasite artışını tespit etmek için ilk test ve son test uygulaması yaparak gelişimlerini yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Yıldırım, yapay zeka eğitimleri kapsamında matematik, fen bilimleri, keşifsel veri analizi, olasılık ve istatistik, makine öğrenimi, doğal dil işleme ve dil modelleri, sinir ağları ve derin öğrenme ve çeşitli derin öğrenme tekniklerine ilişkin dersler bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Bunun yanı sıra yapay zekada toplumsal cinsiyet eşitliği, önyargı ve etik eğitimi, işe hazırlık eğitimi, sunum becerileri gibi eğitimlerimiz de var. Kodlama ve programlama eğitimleri kapsamında ise temel 'python' konseptleri ve programlama, algoritma, veri işleme ve veri analizi eğitimleri de veriyoruz."

İşe hazırlık eğitimleriyle program katılımcılarının iş hayatına giriş sürecinde kendi güçlü yönlerini ve yeteneklerini keşfetmesini de sağladıklarına işaret eden Yıldırım, "İş aramadan önce öz değerlendirme yapmanın önemini, gerekliliğini ve öz değerlendirme yapmanın unsurlarını aktarıyoruz. Katılımcılar mülakata hazırlanırken ve mülakat süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenleri öğrenirken, mülakat simülasyonlarına da katılabiliyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Yıldırım, ileri teknolojiler alanında ilerleyen gençlerin, özgeçmişlerini, iş bulma platformlarına eklemelerinin yeterli olmadığını vurgulayarak, "Bu alanlarda uzmanlık sınırlı olduğundan, biz profesyonel bilişim sektörü işe alım uzmanlarının desteğiyle gençlerimizi yönlendiriyoruz. Eş zamanlı kodlama (peer coding) imkanı da sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Innovation Campus programından mezun olan gençlerin yüzde 90'ının iş bulduğunu veya kendi işini kurduğunu söyleyen Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstihdam oranlarında Türkiye, hatta dünya ortalamasının bile çok çok üstünde. Bu gençler aldıkları eğitimlerdeki teorik bilgiyi uygulamalı bir projeye dönüştürme şansı buldu. Bugüne kadar 60'tan fazla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na hizmet eden bitirme projesi hazırlandı. Bu projelerin bazıları startup haline geldi. Bazı projeler fon desteği kazandı. Bazı projeler akademik makaleye dönüştü ve literatüre katkı sağladı. Bazı projeler de şirket içi girişimcilik projelerine ilham oldu."