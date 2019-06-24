İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin

Erkan Tan, Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetiyle sonlanan İBB Başkanlığı seçimiyle ilgili olarak bir çağrıda bulundu. Ordu'da yaşanan VIP krizine değinen Tan, "Acilen vatandaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyenler, başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı sevenler Ordu Valisi'nin İstanbul Valiliği'ne tayin edilmesini istiyorum" dedi.

TARTIŞILACAK BİR ÇAĞRIDA BULUNDU

A Haber ekranlarında Ekrem İmamoğlu için "Oğlum" ifadesinin kullanan Erkan Tan'ın sözlerinin yankıları sürüyor. Tan bu defa Ekrem İmamoğlu'nun galibiyeti ile sonuçlanan 23 Haziran İBB seçiminin ardından tartışılacak bir çağrıda bulundu.

"ORDU VALİSİNİN İSTANBUL VALİLİĞİ'NE TAYİN EDİLMESİNİ İSTİYORUM"

Ekrem İmamoğlu'nu yalancılıkla suçlayan Erkan Tan, "Acilen vatandaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyenler, başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı sevenler Ordu Valisi'nin İstanbul Valiliği'ne tayin edilmesini istiyorum" dedi.

"SEN DAHA BAŞKAN OLMADIN OĞLUM"

Ekrem İmamoğlu'nun evrakta sahtecilik yaptığını öne süren Erkan Tan, "Aynı hareketi başka birisi yapsa. Mesela Ahmet Kaymaz gidip Anıtkabir'de İBB Başkanı diye imza atsa ne olur? Dolandırıcı olur. Ya adam evrakta sahtecilik yapıyor be, daha değilsin ki Ekremciğim sen, daha başkan olmadın oğlum" diye seslenmişti.

ORDU'DAKİ VIP KRİZİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Karadeniz ziyaretinin ardından Ordu-Giresun Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a dönmek istediği sırada VIP salonunda gerginlik olmuştu. İmamoğlu ile beraberindekiler, VIP'ten alınmayınca havalimanı görevlileri ve polis arasında tartışma çıkmıştı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, İmamoğlu ile Torun'un kendisine ve görevli polis memurlarına hakaret ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.