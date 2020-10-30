Erkan Petekkaya'nın annesi Şerife Petekkaya neden öldü? Şerife Petekkaya'nın hastalığı nedir? Alzheimer hastalığı nedir?
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Erkan Petekkaya'nın annesi Şerife Petekkaya neden öldü? Şerife Petekkaya'nın hastalığı nedir? Alzheimer hastalığı nedir?

30.10.2020 14:24 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:29
Erkan Petekkaya'nın annesi Şerife Petekkaya neden öldü? Şerife Petekkaya'nın hastalığı nedir? Alzheimer hastalığı nedir?

Erkan Petekkaya'nın annesi Şerife Petekkaya neden öldü? Şerife Petekkaya'nın hastalığı nedir? Alzheimer hastalığı nedir? Alzheimer hastalığı genetik mi?

Alzheimer, yaygın görülen bir hastalık türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olur. Erkan Petekkaya'nın annesi yakalanmıştı. Erkan Petekkaya'nın annesi Şerife Petekkaya neden öldü?Şerife Petekkaya'nın hastalığı nedir? Alzheimer hastalığı nedir? Alzheimer hastalığı genetik mi?

ERKAN PETEKKAYA'NIN ANNESİ ŞERİFE PETEKKAYA NEDEN ÖLDÜ?

Başarılı oyuncu Erkan Petekkaya'nın annesi Şerife Petekkaya iki yıldır Alzheimer hastalığı ile mücadele ediyordu. Bu mücadeleye yenik düşen 69 yaşındaki Şerife Petekkaya hayata gözlerini yummuştur. Erkan Petekkaya bu acı haberisosyal medya hesabından duyurmuştur.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Canım annemi iki yıldır mücadele ettiği Alzheimer hastalığı sebebi ile kaybettik. Güzel ruhuna bir Fatiha okumanızı rica ediyorum" sözlerine yer verdi.

ALZHEİMER HASTALIĞI NEDİR?

Alzheimer, yaygın görülen bir hastalık türü olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Düşünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalmaya neden olur. Hastalığın ileri evrelere gelmesi yıllar sürebilir. İlerleyici bir hastalık olması nedeniyle Alzheimer'da erken belirtiler genellikle son yaşanan olayların unutulması şeklinde görülürken birkaç yıl içerisinde bireyler günlük aktivitelerini tek başlarına gerçekleştirmekte zorlanacak hale gelebilirler.

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