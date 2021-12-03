Şimdilerde Star TV'de ekranlara gelen Sana Söz adlı dizide Ömer Komiser karakterini canlandıran Erkan Petakkaya, böbrek rahatsızlığı nedeniyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Hastaneye yatırılan Erkan Petekkaya'nın tedavisine burada devam ediliyor. Peki Erkan Petekkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Erkan Petekkaya'nın hastalığı ne?

ERKAN PETEKKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Erkan Petekkaya 11 Aralık 1970 tarihindeElazığ'da doğdu. Diyarbakırlı olmasına rağmen Elazığ doğumlu olan Petekkaya, çocukluğunu İstanbul, Anadolu Yakası'nda geçirmiştir. Mehmet Karamancı İlkokulu'nda, daha sonra Bostancı Ortaokulu ve Fenerbahçe Lisesi'nde okumuştur. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nı kazanan Petekkaya, 1993'ten beri devlet tiyatrolarında kadrolu oyuncu olarak yer almaktadır. 1994 yılında kamera şakalarıyla tanıştığı televizyon dünyasındaki kariyerine, 1998 yılında Güzel Günler dizisiyle devam eder. 1999 yılında Aynalı Tahir adlı dizi için kamera karşısına geçer.

Aşkına Eşkıya, Bedel, Japon Gelin ve Taştan Kalp projelerinde yer alan Petekkaya, 2003-2004 yılları arasında Kanal D'de ekrana gelen Serseri adlı televizyon dizisinde canlandırdığı "Bülent" karakteriyle komedi alanında da rol alır. 2005 yılında Köpek dizisi ile ekranlarda görünmeye devam eder ve bu dizide canlandırdığı Yılmaz karakteriyle Beyaz İnci Televizyon Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilir. 2005-2007 yılları arasında Atv'de ekrana gelen Beyaz Gelincik televizyon dizisinde Adanalı zengin bir ailenin holding yöneticisi olan büyük oğlu Ömer'i canlandırmıştır.

2007 yılının Ekim ayında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Sessiz Fırtına adlı televizyon dizisinde Yiğit Sancaktar'ı canlandırmaktadır. Dizinin yayınına Mart 2008'de 19. bölümünün ardından son verilmiştir. Petekkaya yine 2008'de Star TV'de başka bir dizi olan Son Bahar adlı televizyon dizisinde Holding'de yönetici olan "Galip"'i canlandırmıştır ve dizi 2009 yılında sona erdi. Daha sonra 2010 yılında TRT 1'de yayımlanan Hanımeli Sokağı adlı dizide oynamıştır. Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide 2010-2012 yılları arasında Ali Kaptan adlı karakteri canlandırmıştır. Bu dizide acımasız bir kişiliği olan fakat daha sonraları yaptıklarından pişmanlık duymuş bir babayı oynamıştır. 2012-2014 yılları önce Star TV'de sonra Show TV'de yayınlanan Dila Hanım dizisinde Rıza Bey karakterini canlandırmıştır. 2013'te de Star TV'de yayımlanan Benim Hala Umudum Var adlı diziye konuk olmuştur. 2014-2017 yılları arası Star TV'de yayımlanan Paramparça dizisinde Cihan Gürpınar karakterini canlandırmıştır. 2017'de FOX'ta yayımlanan Kayıt Dışı dizisinde Ali Kemal Ateş karakterini canlandırmış fakat dizi kısa ömürlü olmuştur. 2019'da ekranlara geri dönmüş FOX'da yayımlanan Vurgun dizisinde Kemal Vardar karakterini canlandırmış fakat bu dizide kısa ömürlü olmuştur. 2020'de Atv'de yayımlanan Gel Dese Aşk dizisinde Murat karakterini canlandırmış bu dizide diğer iki dizi gibi kısa ömürlü olmuştur.

2021 yılında TV8'de Kırmızı Oda dizisinde Diyarbakırlı Delikanlı Sadi karakterini canlandırmıştır. Karakter çok sevilince aynı karakter ile aynı yapım şirketinin TV8'de ki diğer dizisi olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisine de konuk olarak katılmıştır. 2 Kasım 2021 Salı günü itibarı ile Star TV'de ekrana gelen, baş rollerini Nehir Erdoğan ile paylaştığı Sana Söz dizisinde cinayet büro amiri Ömer Duran'ı canlandırmaktadır.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Deli Dumrul: Güngör Dilmen - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2001

Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı: Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1997

Kanlı Düğün: Federico Garcia Lorca - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1996

Korku (oyun): Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1994

Sokak Kedisi Marilu: Yeşim Dorman - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

Mitos Güzeli: Coşkun Irmak - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 1993

Filmografi

Sinema

2009 -Gecenin Kanatları - Cemal

2015 - Yeni Dünya -Mehmet Ali

2016 - Kolpaçino 3. Devre - Başkan

2017 - Ayla - İskenderun Binbaşı

2018 - Deliler - Vlad Tepeş

2019 - Kapan - Süleyman

2021 15/07 Şafak Vakti

Televizyon

1998 - Güzel Günler - Talat

Aynalı Tahir -Kadir

2001 - Aşkına Eşkiya - Sadocan

2003 - Bedel

Taştan Kalp -İsmail - Televizyon filmi

Japonyalı Gelin -Ömer-Televizyon filmi

Serseri Bülent

2005 - Beyaz Gelincik - Ömer Aslanbaş

Köpek Yılmaz

2007 - Sessiz Fırtına - Yiğit Sancaktar

2008-2009 Sonbahar - Galip Türker

2009 -Bahar Dalları - Balıkçı

Hanımın Çiftliği - Milletvekili

2010 - Hanımeli Sokağı - Osman -Yardımcı Oyuncu

2010-2012 Öyle Bir Geçer Zaman ki - Ali Akarsu -Başrol Oyuncu

2012-2014 Dila Hanım - Rıza Selamoğlu - Başrol Oyuncu

2013 - Benim Hala Umudum Var - Erkan - Başrol oyuncu

2014-2017 Paramparça - Cihan Gürpınar - Başrol oyuncu

2017 - Kayıt Dışı - Ali Kemal Ateş - Başrol Oyuncu

2019- Vurgun Kemal - Vardar - Başrol Oyuncu

2020 - Gel Dese Aşk - Murat - Başrol Oyuncu

2021 - Kırmızı Oda - Delikanlı Sadi - Konuk Oyuncu

Doğduğun Ev Kaderindir

2021- Sana Söz - Ömer Duran - Başrol Oyuncusu

PFDK'nın İrfan Can Kahveci'ye verdiği 2 maçlık ceza sizce doğru mu? — Haberler (@Haberler) December 2, 2021

Fenerbahçe'de olası bir Pereira ayrılığı sonrası teknik direktörlük koltuğunda kimi görmek istersiniz? #Fenerbahçe #VitorPereira — Haberler (@Haberler) December 1, 2021

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet