Erkan Petekkaya'dan Acun Ilıcalı'ya şaşırtan tepki
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Erkan Petekkaya'dan Acun Ilıcalı'ya şaşırtan tepki

Erkan Petekkaya'dan Acun Ilıcalı'ya şaşırtan tepki
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan 'Kırmızı Oda' dizisiyle ekrana geliyor. Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik töreninde Kerimcan Durmaz'ın ödül alması üzerine kanalın sahibi Acun Ilıcalı'ya tepki gösterip, daha sonra sildi. İşte detaylar...

Erkan Petekkaya, TV8'de yayınlanan bir müzik töreniyle ilgili yaptığı paylaşımla şaşırttı. Oyuncu, sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın ödül almasından sonra çektiği video'yu Instagram'dan paylaştı.

Petekkaya, "Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu sizin gözlerinize helal olsun sizler utanmaz iflah olmaz kötü kişilerdiniz. Ayrıca herkesin tercihi kendine... Acun Bey yuh size ahlak yoksunu... Utanıyorum senin kanalından olduğum için... O uçaktaki penis sana gelsin Acun efendi yuh" diyerek, şaşırttı. Daha sonra mesajı silen Petekkaya, yeni bir yorum yazdı.

Oyuncu, "Silinmez. Hiç kimse cinsel organını THY (Türk Hava Yolları) masasına koyamaz. Yok öyle bir şey yok. Herkesin hayatı kendisine, saygımız var. Ama örnek olunamaz, mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Petekkaya, TV8'de ekrana gelen 'Kırmızı Oda' dizisinde Sadi karakterine hayat veriyor. Durmaz ise, geçtiğimiz aylarda yayınlanan 'Peşimde' şarkısıyla gecede 'En İyi Çıkış' ve 'En İyi Klip' ödüllerini aldı.

Erkan Petekkaya'dan Acun Ilıcalı'ya şaşırtan tepki
Erkan Petekkaya'dan Acun Ilıcalı'ya şaşırtan tepki
Erkan Petekkaya'dan Acun Ilıcalı'ya şaşırtan tepki
Erkan Petekkaya'dan Acun Ilıcalı'ya şaşırtan tepki

Kaynak: Snob Magazin

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