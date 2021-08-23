Erkan Petekkay'nın yeni projesi ortaya çıktı!
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Erkan Petekkay'nın yeni projesi ortaya çıktı!

Erkan Petekkay'nın yeni projesi ortaya çıktı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Sadi karakteriyle adından sıkça bahsettiren usta oyuncu Erkan Petekkaya'nın polisiye projesine hazırlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kırmızı Oda dizisinde hayat verdiği Sadi karakteriyle oyunculuk dersi veren ünlü aktör Erkan Petekkaya geçen aylarda O3 Medya ile anlaşmıştı. Beraber çekmeyi planladıkları ilk dizi projesinden vazgeçilen oyuncunun etkili bir polisiye projesine hazırlandığı ortaya çıktı. Dizinin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturacak.

Erkan Petekkay'nın yeni projesi ortaya çıktı!

Kaynak: Snob Magazin

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