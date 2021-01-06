Erkan Özerman: Hasan'ın yerine Kenan'ı 1. seçtim
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Erkan Özerman: Hasan'ın yerine Kenan'ı 1. seçtim

06.01.2021 07:55 | Son Güncelleme: 06.01.2021 07:59
Erkan Özerman: Hasan'ın yerine Kenan'ı 1. seçtim

Özerman, 33 yıllık kariyeri boyunca Türk dizi ve sinema sektörüne 147 yıldız isim kazandırdığını söyledi.

Özerman, 33 yıllık kariyeri boyunca Türk dizi ve sinema sektörüne 147 yıldız isim kazandırdığını söyledi. Ünlü organizatör, 1997 yılında Deniz Akkaya ve Kenan İmirzalıoğlu'nun Best Model'da nasıl birinci olduklarını da anlattı: "Jüri bana neticeleri verdiğinde kel Hasan (Yalnızoğlu) ve Kenan (İmirzalıoğlu) 27 puan almıştı. 2 dakika içerisinde birini seçmeliydim. 'Kenan'ı Best Model yapayım, Hasan'ı da Mr. International'a gönderirim' dedim.

Yanlış bir şey olsa, vicdan azabı çekerdim. Deniz ise bir sene evvel Türkiye Güzellik Yarışması'na girmişti. Uğurkan Erez ise 'Bu kızdan ne köy olur ne kasaba' demişti. Kimsenin inanmadığı Deniz Akkaya, bana ise başarılı ve ihtiraslı geldi. Kenan ve Deniz, 1. seçildikten sonra yarışmaya binlerce müracaat oldu. Ne pahasına olursa olsun, hak etmeyene hiçbir zaman ödül vermem."

Kimseden vefa görmedim

Erkan Özerman, Ankara radyosunda çalıştığı dönemde Ajda Pekkan'a yardımcı olduğunu dile getirdi: "Ajda, Adana'da sahne aldığı zaman iftiraya uğradı; 'Şarkı söyleyemiyor' dediler. Hemen Ankara'daki radyoya getirdim. Arkasına opera orkestrasını koydum ve Ajda Pekkan çıktı. Bayramda bir telefon açsın ve çiçek göndersin vefasını isterdim. Bugüne kadar böyle bir şey kimseden görmedim."

Kaynak: Hürriyet

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