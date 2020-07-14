Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un bebekleri dünyaya geldi 2018 yılında görkemli bir düğünle evlenen ünlü oyuncular Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun'un Marsel adını verdikleri ilk bebekleri dünyaya geldi. Çiftin müjdeli haberini de yakın dostları Ceyda Düvenci verdi.

Çukur dizisinde Vartolu karakterini oynayan Erkan Kolçak Köstendil, 2018 yılında meslektaşı Cansu Tosun ile nikah masasına oturdu. İlk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çiftin Marsel adını verdikleri oğulları dün dünyaya geldi. MÜJDELİ HABERİ CEYDA DÜVENCİ VERDİ Sosyal medya hesabından hamileliğinin son günlerini paylaşan güzel oyuncu oğlu Marsel'i kucağına aldı. Doğum haberini yakın dostları oyuncu Ceyda Düvenci verdi. Ceyda Düvenci, Instagram'dan yaptığı hikaye paylaşımında "Hoş geldin... Sefalar getirdin ailemize 13 Temmuz 2020. İyi ki geldin" yazdı.