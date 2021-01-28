Erkan Kolçak Köstendil'den Kıvanç Tatlıtuğ yorumu

Erkan Kolçak Köstendil ile eşi Cansu Tonsun önceki gün Beyoğlu turu yaptı. Kucaklarında minik oğulları Marsel ile birlikte Galata Kulesi'ne çıkmayı da ihmal etmediler. Erkan Kolçak Köstendil, "Cansu'nun bugün doğum günü. Hep birlikte hem hava almak, hem de güzel anılar biriktirmek istedik" diye konuştu.

'Kıvanç'ı sever sayarım'

Sonra laf döndü dolaştı Kıvanç Tatlıtuğ'a geldi. Malum; Kıvanç Tatlıtuğ'un, Erkan Kolçak Köstendil'in başrolü oynadığı diziye katılacağı iddia edilmiş ama aralarında husumet olduğu için vazgeçildiği söylenmişti. Erkan konuya dair şöyle konuştu: "Ne husumeti? Hiç Kıvanç ile husumet yaşanır mı? Kendisini severim, sayarım, beğeniyle izlerim."(Posta)

Kaynak: Hürriyet