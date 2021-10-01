Erk Acarer kimdir, kaç yaşında, nereli? Erk Acarer mesleği ne?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Erk Acarerhakkında araştırmalar yapılıyor. Erk Acarer kimdir? Erk Acarer kaç yaşında, nereli? Erk Acarer hayatı ve biyografisi!

ERK ACARER KİMDİR?

Doğum tarihi: 1972

Kaç yaşında: 49 yaşında

Nereli: İstanbul

Erk Acarer gazetecidir.

Acarer ilk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1996'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sosyal Antropoloji bölümünden mezun oldu. Global, Milliyet, Sabah, Haber türk ve Cumhuriyet, BirGün ve Almanya'da günlük olarak yayınlanan Tageszeitung gazetelerinde çalıştı. Çeşitli dergilerde, öykü, makale ve denemeleri yayımlandı.

ESERLERİ

Acarer aşağıdaki eserleri kaleme aldı;

• Matruşkadan Tayyare

• %100 İstanbul

• Mekân ve Sırlar

• Dârül Fesad (Bir İstanbul Masalı)

• Cellatbaşı (Taht Şehrinde Zaman)

• Anekdot ve Çizgilerle Atatürk

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