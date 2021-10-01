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Erk Acarer kimdir, kaç yaşında, nereli? Erk Acarer mesleği ne?

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Erk Acarer kimdir, kaç yaşında, nereli? Erk Acarer mesleği ne?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Erk Acarer izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Erk Acarer kaç yaşında, nereli? Erk Acarer hayatı ve biyografisi! Erk Acarer kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Erk Acarerhakkında araştırmalar yapılıyor. Erk Acarer kimdir? Erk Acarer kaç yaşında, nereli? Erk Acarer hayatı ve biyografisi!

ERK ACARER KİMDİR?

Doğum tarihi: 1972

Kaç yaşında: 49 yaşında

Nereli: İstanbul

Erk Acarer gazetecidir.

Acarer ilk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. 1996'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sosyal Antropoloji bölümünden mezun oldu. Global, Milliyet, Sabah, Haber türk ve Cumhuriyet, BirGün ve Almanya'da günlük olarak yayınlanan Tageszeitung gazetelerinde çalıştı. Çeşitli dergilerde, öykü, makale ve denemeleri yayımlandı.

Erk Acarer kimdir, kaç yaşında, nereli? Erk Acarer mesleği ne?

ESERLERİ

Acarer aşağıdaki eserleri kaleme aldı;

• Matruşkadan Tayyare

• %100 İstanbul

• Mekân ve Sırlar

• Dârül Fesad (Bir İstanbul Masalı)

• Cellatbaşı (Taht Şehrinde Zaman)

• Anekdot ve Çizgilerle Atatürk

• Korsan Kitap Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

• Çarşı Ulan!

• Işid ve Türkiye - Katili Tanıyoruz

• Osmanlı Masalı

• Taht Şehrinde Zaman Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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