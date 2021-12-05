Erinç Sağkan kaç oy aldı? Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan kaç oyla kazandı?

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nda 9'uncu başkanın seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Resmi olmayan sonuçlara göre, Metin Feyzioğlu'nun yerine Erinç Sağkan seçildi. Peki Erinç Sağkan kaç oy aldı? Detaylar haberimizde..

ERİNÇ SAĞKAN KAÇ OY ALDI?

Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın aday olduğu seçimde 348 delege oy kullandı. Metin Feyzioğlu 159 oy alırken, yeni TBB Başkanı ise Erinç Sağkan 181 oy aldı.

ERİNÇ SAĞKAN KİMDİR?

Aslen Gümüşhane ilinin Şiran ilçesinden olan Erinç Sağkan ilk ve orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılı yaptı.

Daha sonra Ankara Baro başkanlığına aday olan Erinç Sağkan, rakiplerine oranla en yüksek oyu alarak başkan seçildi. Seçimlere, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı olarak giren Erinç Sağkan 7 bin 227 oy ile baronun yeni başkanı seçilmişti.

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