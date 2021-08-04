Eriksen futbolu bıraktı mı? Christian Eriksen hangi takımda oynayacak?

EURO 2020' de Danimarka ve Finlandiya arasında oynanan karşılaşmada yere yığılmış ve kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştı. Peki, Eriksen futbolu bıraktı mı? Christian Eriksen hangi takımda oynayacak? Christian Eriksen

Danimarkalı başarılı futbolcu Christian Eriksen, sahada kalp krizi geçirdi ve futbola dönüp dönemeyeceği merak konusu oldu. Eriksen futbolu bıraktı mı? Christian Eriksen hangi takımda oynayacak?

ERIKSEN FUTBOLU BIRAKTI MI?

EURO 2020'nin hemen başında Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan maçta bir anda yere yığılan ve kalp krizi geçiren Eriksen'den iyi haberler gelmeye devam ediyor. Eriksen'e hemen müdahele yapılmış ve bir makine sayesinde hayata döndürülmüştü. Eriksen, eşi ve çocuğuyla gezinti yaparken görüntülendi. Futbola hemen dönmeyeceği fakat, hangi takımda, ne zaman oynamaya başlayacağı henüz belli değil.

CHRISTIAN ERIKSEN KİMDİR?

Christian Dannemann Eriksen, Serie A takımı Inter Milan'da forma giyen Danimarkalı futbolcudur. Danimarka millî futbol takımı ile ilk maçına Mart 2010'da çıkan Eriksen, 2010 FIFA Dünya Kupası'na katılan en genç futbolcu olmuştur