Erikli kooperatifi Keşan Belediyesi'ne devrediliyor

18.08.2019 13:34

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli sahilinde incelemelerde bulundu.

Plajdaki vatandaşları ziyaret eden Helvacıoğlu, burada istek ve sıkıntıları dinledi.

Helvacıoğlu, yaptığı açıklamada, Erikli sahilinde vatandaşların veri desteği konusunda belediye çalışanlarına yardımcı olması gerektiğini belirtti.

Erikli Sahili Turizm Geliştirme Kooperatifi'nin Keşan Belediyesi'ne devir işlemlerine devam ettiklerini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"15 gün sürecek devir işlemlerinde Erikli Sahili'ndeki vatandaşlarımızın su abonelikleri başta olmak üzere tüm bilgi ve veri eksikliklerinin giderilmesi konusunda çalışma yürüten görevlilerimize destek ve yardımcı olmalarını rica ediyoruz.

Helvacıoğlu, engelli plajını da ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA