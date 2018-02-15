Eri'den TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a Ziyaret

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri bazı temaslarda bulunmak amacıyla gittiği Ankara'da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, TBMM İdari Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı ve 22. Dönem Mardin Milletvekili Süleyman Bölünmez TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile bir araya gelerek Mardin'e yapmış olduğu ziyaretten dolayı teşekkür ziyaretinde bulundu. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Mardin'e yapmış olduğu ziyaretin her anlamda memnuniyet verici olduğunu dile getiren İl Başkanı Eri, "Ülke olarak üzerimizde büyük emeği olan TBMM Başkanı Sayın İsmail Kahraman'ı kendi makamında ziyaret ederek, tekrar Mardin ile ilgili yapmış olduğu güzel ifadelere şahit olduk. Özellikle Mardin'in eskimeyen tarihinin çok değerli olduğunu, dillerin ve dinlerin bir arada kardeşçe yaşadığı tek yer olan Mardin'in herkese örnek teşkil ettiğini belirttiler" dedi. - MARDİN