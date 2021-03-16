Erhan Önal kimdir? Erhan Önal kaç yaşında, nereli? Erhan Önal hangi takımlarda oynadı? Erhan Önal - Bilge Önal!
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Erhan Önal kimdir? Erhan Önal kaç yaşında, nereli? Erhan Önal hangi takımlarda oynadı? Erhan Önal - Bilge Önal!

16.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:12
Erhan Önal kimdir? Erhan Önal kaç yaşında, nereli? Erhan Önal hangi takımlarda oynadı? Erhan Önal - Bilge Önal!

1985-1992 yılları arasında Galatasaray'da 203 maça çıkan efsane isim Erhan Önal 63 yaşında vefat etti. Erhan Önal kimdir? Erhan Önal kaç yaşında, nereli? Erhan Önal hangi takımlarda oynadı? Erhan Önal - Bilge Önal!

Futbolu bıraktıktan sonra menajerlik yapmaya başlayan, başarılı futbolcu Erhan Önal kimdir? Erhan Önal kaç yaşında, nereli? Erhan Önal hangi takımlarda oynadı? Erhan Önal - Bilge Önal!

ERHAN ÖNAL KİMDİR?

Erhan Önal, (d. 3 Eylül 1957, İzmir - 16 Mart 2021, İstanbul) Türk emekli futbolcu, futbol menajeri ve futbol yorumcusu. Önal, 15 Kasım 2011'de arkadaşları ile oynayacağı maç için ısınırken beyin kanaması geçirdi. Uzun süre yoğun bakımda tedavi gören Erhan Önal, hayatî tehlikeyi atlattıktan sonra İzmir'deki ailesinin yanına taşındı. Hâlen konuşma ve hareket zorluğu çekmektedir.

ERHAN ÖNAL - BİLGE ÖNAL

Galatasaray'ın eski futbolcularından "Papaz Erhan" lakaplı Erhan Önal 63 yaşında hayatını kaybetti. Efsane futbolcunun Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Bige Önal'ın babası olduğu ortaya çıktı.

ERHAN ÖNAL EŞİ KİM?

2000/01 sezonunda oğlu Patrick Mölzl de Bayern Münih'te profesyonel kadroda yer aldı, ancak hiç oynamadı. Patrick Mölzl, Erhan Önal'ın Birgit Mölzl ile olan evliliğinden 1980 yılında Münih'te dünyaya geldi. Erhan Önal, 1982 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Birkaç yıl sonra, Birgit Mölzl İstanbul'u fazla güvensiz bulduğu için oğlu Patrick ile birlikte Münih'e döndü, Erhan Önal İstanbul'da kaldı ve evlilik boşanma ile sonlandı.[9]

Erhan Önal ikinci evliliğini Mine Baysan ile yaptı. Bu evlilikten, 1 Şubat 1990 tarihinde dizi ve film oyuncusu Bige Önal dünyaya geldi. Erhan Önal ile Mine Baysan, 1999 yılında boşandı.

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