Erhan Arıklı kimdir? Erhan Arıklı Kıbrıs'ta neler yaptı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erhan Arıklı kimdir? Erhan Arıklı Kıbrıs'ta neler yaptı?

28.09.2020 09:53 | Son Güncelleme: 28.09.2020 09:57
Erhan Arıklı kimdir? Erhan Arıklı Kıbrıs'ta neler yaptı?

Yeniden Doğuş Partisi kurucusu Erhan Arıklı, ailesiyle Kıbrıs'a yerleşti ve sonrasında pek çok ülkeyle temasta bulunarak Türklerin tarihiyle ilgili çalışmalar yaptı. Erhan Arıklı kimdir? Erhan Arıklı nereli? Erhan Arıklı Kıbrıs'ta neler yaptı?

Ailesiyle Kıbrıs'a yerleşen ve sonrasında pek çok ülkeyle temasta bulunan ve Türklerin tarihiyle ilgili çalışmalar yapan Erhan Arıklı kimdir? Erhan Arıklı nereli?

ERHAN ARIKLI KİMDİR?

1962 yılında Kars'ın Ardahan ilçesinde doğan Erhan Arıklı, ilköğrenimini Kars'ta tamamladı. 1975 yılında ailesi ile birlikte Kıbrıs'a yerleşti ve orta öğrenimini burada tamamladı.

1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra aynı alanda yüksek lisansını tamamladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra bir süre aile şirketinde yöneticilik yapan Arıklı, 1997 yılında Uluslararası Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'nde "KKTC'de küçük ölçekli işyerlerinin İşletmeleri" tezi ile ikinci yüksek lisansını tamamladı.

Arıklı, 1999 yılında Azerbaycan Beynelhalk Üniversitesi'nde ise "Osmanlı Döneminde Azerbaycan'ın iktisadi Yapısı" konulu üçüncü yüksek lisans çalışmasını yaptı. 1991 yılından itibaren KKTC'nin yurt dışında tanıtılması için çalışmalar yapan Arıklı, 34 Türk devlet ve topluluğunda 100'ün üstünde konferans verdi. Arıklı, Türk Tarihi ve Türk Kültürü ile ilgili çalışmalarından dolayı Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cahar Dudayev tarafından "Üstün Hizmet Madalyası" ile taltif edildi. Arıklı, 2005 yılında Azerbaycan İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü'nde doktora yaptı.

Arıklı, 2005 yılında KKTC Dışişleri Bakanı özel temsilcisi sıfatı ile Azerbaycan'da görevlendirilerek KKTC'den Azerbaycan'a doğrudan uçuşların gerçekleşmesini sağladı. Daha sonra çalışmalarını Orta Asya ya kaydıran Arıklı, KKTC'nin Orta Asya Temsilciliği görevine atandı. Burada görev yaparken ilmi çalışmalarına da devam eden Arıklı, "Yaşayan Türk Halkları ve Tarihleri" ve "Türk Halkları Kültür Tarihi" isimli iki kitap yazdı.

Arıklı'nın temsilcilik yaptığı süre içerisinde Kırgızistan'da yaptığı çalışmalar neticesinde Kırgızistan, KKTC'nin Türkiye'den sonra en iyi ilişkileri sahip olduğu ülke haline geldi. Kırgızistan'daki resmi görevinin bitimine müteakip Kırgızistan Devlet Arabayev Üniversitesi'nde Profesör kadrosuna atanan Arıklı, burada Türkoloji Bölümü'nü kurdu ve Teoloji Fakültesi'nde dersler verdi. KKTC de ve Türkiye'de çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı da yapan Arıklı, Kıbrıs'ta kurulan Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) Genel Başkanı oldu. Arıklı evli ve 3 çocuk babasıdır.

İlgili Haberler

Meral Kaplan kimdir? Meral Kaplan kaç yaşında? Meral Kaplan ne iş yapıyor? Meral Kaplan'ın eşi Erhan Kanioğlu kimdir?
Meral Kaplan kimdir? Meral Kaplan kaç yaşında? Meral Kaplan ne iş yapıyor? Meral Kaplan'ın eşi Erhan Kanioğlu kimdir?
Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Namlı'nın eşi Mustafa Namlı kimdir? Mustafa Namlı ne iş yapıyor? Mustafa Namlı kaç yaşında?
Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Namlı'nın eşi Mustafa Namlı kimdir? Mustafa Namlı ne iş yapıyor? Mustafa Namlı kaç yaşında?
Sofu Altınbaş kimdir? Sofu Altınbaş nereli? Sofu Altınbaş'ın mesleği nedir?
Sofu Altınbaş kimdir? Sofu Altınbaş nereli? Sofu Altınbaş'ın mesleği nedir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Fahrettin Koca Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Hazal Kaya Mert Fırat Ebru Şallı Halil Sezai
Spor Samatta Gökhan Töre Murat Şahin Gökhan Gönül Vincent Aboubakar
Daha Fazla Ateş Ermeni Saldırı Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erhan Arıklı kimdir? Erhan Arıklı Kıbrıs'ta neler yaptı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 10:00:29. #1.15#
title