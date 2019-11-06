Ergin Ataman: "Olympiacos'u yenmek için kararlı ve sert oynamalıyız"

06.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:20

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiacos'u yenmek için kararlı ve sert oynamaları gerektiğini söyledi.

THY Euroleague 7. haftasında yarın Yunanistan'ın Olympiacos takımına konuk olacak olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman ile basketbolculardan Alec Peters karşılaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta Panathinaikos karşısında iyi basketbol oynayamadıklarını söyleyen Ergin Ataman, "Bu hafta yine Atina'dayız ve yine çok zorlu bir rakibimiz olacak. Olympiacos'u yenmek için mutlaka kararlı ve sert oynamalıyız. Özellikle hücumda top paylaşımını iyi yaparak, top kaybı yapmadan doğru şut seçimleri yapmalıyız. Olympiacos'ta Vassilis Spanoulis, Nikola Milutinov ve Georgios Printezis gibi çok kapasiteli ve büyük maç oynamasını iyi bilen çok karakterli oyuncular var. Kazanmak için iyi ve doğru basketbol oynamalıyız" şeklinde konuştu.

Alec Peters ise Atina'da zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını vurgulayarak, "Geçen hafta mağlup olduk, tekrar galibiyet almaya başlamalıyız. Şu an iyi bir ritmimizin olduğunu düşünüyorum ve umarım bunu Olympiacos karşısında sahaya yansıtabiliriz" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA