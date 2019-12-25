Ergin Ataman: "Hücumda sabırlı ve doğru seçimlerle oynamalıyız"

25.12.2019 16:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:30

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Fox Tel Aviv karşısında hücumda sabırlı ve doğru seçimlerle oynamaları gerektiğini ifade etti.

THY Euroleagu'in 16. haftasında yarın sahasında İsrail'in Maccabi Fox Tel Aviv takımı ile karşılaşacak olan Anadolu Efes'te Başantrenör Ergin Ataman ile basketbolcularından Vasilije Micic, Efes'in internet sitesine açıklamalarda bulundu. Maccabi maçının sıralama açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Ergin Ataman, "Rakibimiz, atletik uzunları ile iyi savunma yapan, bire bir hücumda ve pick and roll hücumunda iyi kısa oyuncuları olan ve ikili oyunları etkili oynayan bir takım. Bu maçı kazanmak için iyi savunma yapıp, hücumda sabırlı ve doğru seçimlerle oynamamız gerekiyor" diye konuştu.

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Vasilije Micic ise maç ile ilgili olarak, "Son dönemde çıkış içinde olan ve bazı sakat oyuncuları olsa da bir çok önemli galibiyete imza atan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. İyi bir takım kimyaları var ve sert basketbol oynuyorlar. Biz de iyi basketbol oynuyoruz. Güzel bir maç olacak. Ümit ediyorum ki Sinan Erdem Spor Salonu son dönemde hep olduğu gibi yine tamamen dolu olacak ve herkesin görmek istediği bir atmosfer olacak" yorumunu yaptı.

(İHA)

Kaynak: İHA